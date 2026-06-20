Galerie v Pardubicích přijde o malou zahradu kvůli parkovišti

Galerie města Pardubic se brzy rozloučí s malou zahradou, kterou využívala za svojí budovou. Majitel pozemku na ní chce udělat parkoviště. ČTK to řekl vedoucí galerie Vojtěch Novák. Galerie sídlí v areálu automatických mlýnů, kde je prostor dlážděný a bez stromů. Zahrada dávala některým akcím zázemí ve stínu a prostor pro venkovní aktivity.
"Zahrada fungovala jako komunitní prostor se zelení a stínem. Mohli jsme tam pořádat aktivity pro veřejnost i příměstské tábory, což byla pro naši edukátorku velká výhoda. Bohužel se ukázalo, že budoucnost prostoru je nejistá. Původně se mluvilo o tom, že by mohl fungovat ještě několik let, ale nakonec se nepodařilo uzavřít potřebné smlouvy," uvedl Novák.
Poslední nebo jednou z posledních akcí bude na zahradě performance Zahradníiíiíiíiíi republika, konat se bude v neděli 21. června. Galerie ji plánovala už dřív, a tak nevěděla, že se bude jednat o rozlučkovou akci. "Je to škoda, ale chápeme, že jde o soukromý pozemek a jeho majitel má s ním vlastní záměry," řekl Novák.
Auta teď parkují před mlýny u takzvaného platanového háje, majitel části mlýnů a veřejných prostranství chce parkoviště přestěhovat na místo, kde nebude vidět, tedy za galerii.
Plánovaný program propojí galerijní zahradu a o několik dní později také Divadlo 29. Za akcí stojí mezinárodní umělecké uskupení Ferst Dadler a zvuková umělkyně Loré Lixenberg. Zahrada se na jeden den promění v dočasné společenství bez pevně daných pravidel. Účastníci budou společně s umělci utvářet podobu akce prostřednictvím rozhovorů, pohybových aktivit i vnímání okolního prostoru. Projekt navazuje na předchozí zastávky ve Františkánské zahradě a v Trojských zahradách v Praze.
Divadlo 29 uvítá dvojici autorů 25. června. Návštěvníci se stanou delegáty nově vznikající republiky a budou se podílet na jejím symbolickém zakládání. Autoři chtějí prostřednictvím zvuku, pohybu a společné účasti zkoumat fungování společenství a hodnoty, na nichž je postavené.