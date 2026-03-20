Gočárova galerie a GAMPA v Pardubicích zvou na výstavy o krajině

V Automatických mlýnech v Pardubicích návštěvníci najdou od soboty čtyři výstavy, všechny se dotýkají tématu krajiny. Nejsou podle tvůrců nostalgickým ohlédnutím za krajinomalbou. Poukazují na to, že krajina provází lidstvo napříč kulturami po staletí. ČTK to řekli kurátoři.
Výstava si klade otázku, jak vnímá krajinu současný člověk, jak se jeho pohled proměňuje v době klimatické změny, propojeného světa a neustálého přívalu informací. Výstavy lidé najdou v Gočárově galerii a Galerii města Pardubic (GAMPA).
Při stoupání do pater Gočárovy galerie by lidé neměli minout výklenek a náhled do depozitáře plastik. Vévodí jim dřevěné Orchideje Stanislava Malého. V malém výstavním prostoru Silo jsou díla Zlatky a Hanuše Lamrových. Autorka vyšívá a autor zhotovuje umělecké šperky. "Mají chalupu v Potštejně. Tam žijí a z okolní přírody berou inspiraci," řekl kurátor Pavel Liška. Lamr například pracuje s odlitky z přírodnin, které působí věrně jako uschlé lístky, slupky nebo části květin.
Ve dvou patrech je v galerii instalovaná výstava Lekce krajinou, již uvozuje část hymny s pasáží o borech, které šumí po skalinách. Procházku krajinou zahajují obrazy Jana Smetany, v rané tvorbě byl součástí skupiny 42. "Malíř si klade otázku, jestli je možné všechny vlivy v malbě zachytit," řekl Liška.
S Jiřím Žákem je pak možné putovat po státech v atlasu a poslouchat šepot dívky, který říká, co které české zbrojařské firmy do nich vyvážejí za zbrojní prostředky. "Je znepokojivé, co nám říká," řekl Liška.
Rozměrným dílem je úzké dlouhé plátno od umělce Otto Plachty, který cestoval do Peru, kde hledal prostředí co nejméně narušené moderním světem. Nabyl i zkušenosti se šamanským rituálem s nápojem ayuhuaska, který způsobuje halucinace. Svoje vize do díla promítl. A například Adéla Součková se na vertikálním plátně zabývá zrozením lidí, planetou a poukazuje na to, že člověk je součástí širšího kontextu.
V horním patře se lidé projdou lesem Xénie Poldaufové. Jehličnany z lepenky a v pixelovém provedení rostou z podlahy a QR kódy nebo napsanými hesly vyzývají k přemýšlení i debatě. Odkazy diváky směřují na youtube kanál britského ekonoma Gary Stevensona. "Dlouhou dobu byl bankéřem v Londýně a lidem vysvětluje, jak fungují některé skryté mechanismy ekonomie. Aktuálně radí straně Zelených v Británii," řekl Liška.
Fyzické umění se promítlo do obrazů, které udělala rumunská autorka Larisa Crunţeanuová. Používá metodu železitého tisku, několik hodin leží na plátně, až pociťuje ztuhlost a mravenčení. Výsledkem jsou zobrazené červenočerné otisky jejího těla. Krajinnou výstavu připravila i GAMPA, někteří autoři se na výstavě opakují, ale v jiném kontextu a s jinými díly. Výstava představuje krajinu jako živý, mnohovrstevnatý prostor, který je zdrojem věčné umělecké inspirace.