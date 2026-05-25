Gočárova galerie v Pardubicích uzavírá na měsíc mlýny, chystá výstavu Zemánkové

Gočárova galerie v Pardubicích ode dneška na necelý měsíc uzavře své prostory v Automatických mlýnech. Důvodem je výměna výstav, při které je nutné současnou expozici demontovat a odvézt a zároveň připravit instalaci nové. Od 21. června galerie představí díla Anny Zemánkové, nejvýznamnější představitelky art brut, uvedla galerie na webu.
V galerii skončily výstavy Transmise a Lekce krajinou, expozice jsou velké a rozměrná díla je potřeba odvézt. Následovat bude největší výstava letošního roku. Druhé prostory v Domě U Jonáše jsou otevřené bez omezení a hostí dvě výstavy.
Expozice v Automatických mlýnech představí průřez celou autorčinou tvorbou, od velkoformátových kreseb na papíře přes koláže z malovaných papírových a textilních prvků až po pozdější práce, v nichž kombinuje malbu, výšivku, korálky a další materiály. Výstava sleduje proměnu jejího výtvarného projevu od přírodních a organických motivů k abstraktnějším, ornamentálním a geometrickým kompozicím.
Na výstavě budou zastoupena i díla dalších autorů, mimo jiné Argišta Alaverdyana, Petry Jandy, Barbory Lungové, Karla Malicha, Kristíny Navrátil a Judith Raumové.
Art brut je umění tvořené lidmi bez uměleckého vzdělání, často mimo běžnou galerijní a akademickou scénu. Jde o spontánní a osobitou tvorbu, která nevychází z pravidel klasického výtvarného umění, ale z vlastní fantazie a vnitřní potřeby výtvarného vyjádření.
Zemánková (1908 - 1983) se k vlastní tvorbě dostala po osobní krizi až v pozdějším věku. Ve svých pracích vytvářela detailní, fantazijní motivy inspirované přírodou, zejména květinami, které zpracovávala v bohatých ornamentálních kompozicích. Její dílo je dnes zastoupeno ve sbírkách v Česku i v zahraničí.
Autorka čerpala inspiraci především z přírody, moravských lidových tradic, barokní architektury a vizuální kultury 60. a 70. let. Záměr kurátorů je představit Zemánkovou v novém kontextu, který se odklání od jejího tradičního zařazení do oblasti art brut. Projekt ji zasazuje do širších dějin umění a propojuje její práce s díly současných autorů.