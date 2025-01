Klec bláznů i Atomová kočička. Přehlídka nejlepších divadelních komedií začíná

Kdo hledá program pro nadcházející večery, má jedinečnou možnost opravdu pestré volby. Během tohoto týdne totiž například může: Dotknout se neviditelné křehkosti mezi nebem a zemí. Putovat časoprostorem až do osmdesátých let minulého století. Či poodhalit zákulisí nablýskané kuchařské show a nahlédnout do duše její protagonistky, která má zdánlivě vše, co si lze přát.

Nejen taková témata přiveze sedm předních tuzemských divadel, která se utkají o ceny 25. ročníku Festivalu smíchu.

„Úroveň každého ročníku festivalu stojí a padá výběrem soutěžních komedií. A ten je vždy závislý na nabídce divadel. Mám ráda, když přivezeme neznámý nebo málo inscenovaný titul, který u nás ještě nebyl. Často to jsou vysloveně novinky, které měly před nedávnem premiéru například v Londýně. Ale ještě častěji se nám tituly opakují. V takových případech se vždy snažím, aby ta další inscenace stejného titulu byla lepší než předchozí. Letos se nám to podle mě podařilo s klasickou fraškou Brouk v hlavě,“ uvedla v Divadelním zpravodaji dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

Festivalu se věnuje už čtvrt století, pečlivě sleduje repertoár divadelních scén a hledá nejvhodnější tituly pro pardubickou přehlídku komedií. Nejčastěji osobní návštěvou daného divadla, případně prostřednictvím záznamu inscenace.

„Za těch pětadvacet let jsem projezdila křížem krážem celou republiku. Myslím, že se ani nedá spočítat, kolik hodin jsem se smála a kolikrát jsem odcházela z divadla spokojená. Ale někdy i zklamaná, to nepopírám. Někdy jsem od inscenace čekala víc. Každý rok jsem viděla přibližně 40 až 50 komedií, poslední roky se to číslo zmenšovalo. To proto, že některé soubory se nějak vyprofilovaly a komedie z jejich dramaturgických prostě plánů vymizely,“ shrnula Uherová.

Od klasiky až po sci-fi

Festivalová komise tak pod jejím vedením pro letošní ročník přehlídky sestavila žánrově rozmanitou nabídku.

Grand Festival smíchu úterý 21. ledna

J. Poiret: Klec bláznů; Švandovo divadlo, Praha (19.00)

J. Poiret: Klec bláznů; Švandovo divadlo, Praha (19.00) středa 22. ledna

G. Feydeau: Brouk v hlavě; Moravské divadlo Olomouc (19.00)

G. Feydeau: Brouk v hlavě; Moravské divadlo Olomouc (19.00) čtvrtek 23. ledna

N. V. Gogol: Hráči; Činoherní klub, Praha (19.00)

N. V. Gogol: Hráči; Činoherní klub, Praha (19.00) pátek 24. ledna

T. Dianiška: Atomová kočička; Východočeské divadlo Pardubice (19.00)

T. Dianiška: Atomová kočička; Východočeské divadlo Pardubice (19.00) sobota 25. ledna

Moliere: Škola žen; Činoherní studio Ústí nad Labem (18.00)

Moliere: Škola žen; Činoherní studio Ústí nad Labem (18.00) neděle 26. ledna

P. Valentine: Mezi nebem a zemí; DIvadlo F. X. Šaldy, Liberec (19.00)

P. Valentine: Mezi nebem a zemí; DIvadlo F. X. Šaldy, Liberec (19.00) pondělí 27. ledna

T. Betts: S Caroline v kuchyni; Klicperovo divadlo Hradec Králové (19.00)

T. Betts: S Caroline v kuchyni; Klicperovo divadlo Hradec Králové (19.00) úterý 28. ledna

Galavečer smíchu – předávání cen festivalu (20.00)

Soutěžní část a galavečer se koná vždy v městském divadle, doprovodný program na Malé scéně ve dvoře. Více na festivalsmichu.cz

„Festival otevře kultovní komedie s prvky drag show Klec bláznů v podání Švandova divadla na Smíchově, následovat bude snad nejslavnější fraška divadelní historie Brouk v hlavě Moravského divadla Olomouc. Dále bude k vidění zcela současné pojetí klasické komedie Škola žen v provedení Činoherního studia z Ústí nad Labem či něžná duchařská komedie Mezi nebem a zemí z produkce Divadla F. X. Šaldy Liberec. Nebude chybět ani hazard v podobě grotesky Hráči z pražského Činoherního klubu a s černou komedií S Caroline v kuchyni se představí královéhradecké Klicperovo divadlo,“ řekl tiskový mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana.

Domácí pořadatelský soubor se bude prezentovat bláznivou sci-fi komedií Atomová kočička, která měla v Pardubicích premiéru loni v říjnu.

„Ze sedmi titulů jsou tři klasické komedie, takové, které se na festivalu během pětadvaceti let už objevily. Myslím, že je to moc dobře, diváci tak mohou vidět, jak se změnil přístup režisérů k těmto textům, ale i jak se vyvíjí herectví. Pro mě je to také důkaz, že jistým věcem, jako jsou například nevěra či hloupost, nadutost a pachtění se po penězích, se můžeme smát věčně,“ dodala Uherová.

Všechny uvedené tituly se budou snažit zaujmout nejen odbornou, ale i studentskou porotu a hlavně diváky.

Ve hře jsou totiž ocenění za nejlepší režii, mužský a herecký výkon, za nejlepší komedii roku a ocenění od jednotlivých porot a samotných diváků. Ceny budou předány na závěrečném Galavečeru smíchu v úterý 28. ledna, dekorováním diváky provedou člen Studia Ypsilon Petr Vacek a „domácí“ herečka Petra Janečková. Vedle soutěžních cen udělí pořadatelé také speciální Cenu Génia smíchu.

„Jedná se o ocenění za mimořádný přínos v herectví, režii či jiné oblasti divadelnictví komediálního žánru v posledních letech,“ vysvětlil Radek Smetana. Jejími držiteli z let minulých jsou Zdeněk Svěrák, Lubomír Lipský, David Drábek, Jiřina Bohdalová nebo například Ivan Trojan.

Soutěžní inscenace doplní také doprovodné akce na Malé scéně ve dvoře. Objeví se třeba komedie z karlínských kasáren Kdo je tady praporčík, krimi parodie Den blbec na motivy Shakespearovy tragédie Romeo a Julie či Retrojízda s kapelou Binge Band.

Další vynikající komedie budou k vidění také v Prologu či Epilogu festivalu, hostit budou třeba Divadlo Bez zábradlí s komedií Berlín Berlín či Divadlo Bolka Polívky a inscenaci Fichtl. Zbývající vstupenky jsou na webu vcd.cz a na obchodním oddělení divadla.