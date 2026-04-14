Halu přibližně pro 22 300 lidí by investorská společnost MHAP, která je součástí skupiny D+D Group podnikatele Petra Dědka, ráda otevřela v roce 2029. Náklady odhaduje na 12,5 miliardy korun.
Investor musí podle rozhodnutí krajského úřadu dodržet mnoho podmínek. Stavba například nesmí narušit vodní tok Brozanský odpad a navazující zbytky nivních porostů, práce v lokálním biokoridoru se musejí provádět mimo období hnízdění ptáků a mimo období vrcholné migrace a aktivity obojživelníků.
Podél vodního toku bude ponechán volný nezastavěný pás v šířce šest metrů od břehové hrany, a to alespoň z jedné strany, při stavbě mostu a lávek bude zachována průtočnost toku. Kácet dřeviny a likvidovat zarostlé plochy bude možné jen od 1. října do poloviny března každého roku, nařízena je tak náhradní výsadba. V březnu zástupci investora uvedli, že stavba začne možná v létě.
Hala by podle investorského týmu měla být největší hokejovou arénou na světě. Konaly by se v ní ale například i koncerty. Nejvíc diváků dosud pojme v Česku O2 arena v Praze, má kapacitu až 20 000 lidí.
Aréna je navržená pro kulturní a sportovní akce, při hokeji pojme až 22 268 diváků. Při koncertech by mohla kapacita haly dosáhnout až 25 000 návštěvníků. Hotel je naplánovaný pro 500 hostů, jeho součástí má být kongresový sál pro tisícovku lidí. Součástí komplexu je malá aréna pro 2800 lidí a parkovací dům pro více než 2000 aut.
Investor se bude muset ještě vypořádat se starou skládkou komunálního odpadu v místě výstavby. Čeká na stavební povolení na stavbu haly, potom začne půl milionu tun odpadu odstraňovat. Práce budou stát až 1,5 miliardy korun. Investor nebude chtít po městě, aby na úklid skládky přispělo.