Méně než nákladní dopravy se starostka bojí toho, že přes Čeperku budou jezdit osobní auta zaměstnanců nebo firemní vozy kurýrů. „Vidíme to u firmy Freudenberg, která tu už má závod v průmyslové zóně. Půlka jejich aut jezdí přes nás a půlka jezdí přes Opatovice. Tenkrát jsem chtěla, aby si firma udělala vrátnici zezadu, aby se všechno odklonilo od Čeperky, to se nepovedlo,“ řekla starostka Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).
Proti nové skladovací hale starostka bojovala, ale neúspěšně. Stavba sice patří na území Opatovic, ale je blíž k Čeperce. „Nám nevadila ta krabice v poli, ale to, že s sebou přináší další dopravu. Bude hodně vysoká. Máme počítat s 80 kamiony denně a 660 osobními auty za den. Kamiony snad vyřešíme, v podmínce územního rozhodnutí je, že přes nás nesmí jezdit kamionová doprava,“ řekla starostka.
Protesty prodražily halu o sto milionů. Nemají do toho co mluvit, míní developer
Společnost, která halu staví, už dříve vybudovala novou příjezdovou silnici, což byla podmínka investice. Nákladní auta by po ní měla sjíždět z dálnice D35 a přijíždět od Opatovic nad Labem. Obec jedná se společností Rohlik.cz, aby to řidiči dodržovali.
Rohlik.cz potvrdil, že jedná s investorem a obcí o podmínkách, ale veřejně informace zatím sdělovat nebude. „V tuto chvíli jsme v průběhu jednání a vzájemné komunikace se všemi zúčastněnými stranami. Zatím nejsou učiněna žádná finální rozhodnutí, a proto se k tématu nyní nemůžeme konkrétně vyjadřovat. Jakmile bude situace uzavřena, rádi poskytneme další informace,“ řekla Hana Krevňáková, která pro Rohlik.cz zajišťuje mediální komunikaci.
Skladovací hala o výšce 16 metrů a velikosti 25 tisíc metrů čtverečních vzniká na území Opatovic. Obyvatelé obce ji nechtěli a v referendu 2023 ji odmítli. Požadavek lidí ale splnit nešel, protože investice byla v souladu s územním plánem. Vykoupit zpět pozemky by bylo nákladné, 120 milionů korun obec neměla.
Halu investor staví od loňska, aktuálně má hotový vnější plášť a podlahy. Zbývá dokončit kancelářské vestavby, část s mrazákem a dostavět cesty. „Hala není zdaleka hotová, ještě to bude trvat nejméně tři čtvrtě roku. Nájemce se bude stěhovat nejdřív na konci letošního roku,“ řekl jednatel developerské firmy Czech Industrial Development Tomáš Novák.