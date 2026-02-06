Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohliku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:12aktualizováno  13:12
Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec Čeperka proti stavbě dlouho bojovala, ale neuspěla. Teď se obává nadměrné dopravy. Podle investora budou nákladní auta jezdit po nové cestě od Opatovic, ne přes obec.
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...
Protesty prodražily výstavbu haly v Opatovicích nad Labem o sto milionů. (12....
10 fotografií

Méně než nákladní dopravy se starostka bojí toho, že přes Čeperku budou jezdit osobní auta zaměstnanců nebo firemní vozy kurýrů. „Vidíme to u firmy Freudenberg, která tu už má závod v průmyslové zóně. Půlka jejich aut jezdí přes nás a půlka jezdí přes Opatovice. Tenkrát jsem chtěla, aby si firma udělala vrátnici zezadu, aby se všechno odklonilo od Čeperky, to se nepovedlo,“ řekla starostka Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).

Proti nové skladovací hale starostka bojovala, ale neúspěšně. Stavba sice patří na území Opatovic, ale je blíž k Čeperce. „Nám nevadila ta krabice v poli, ale to, že s sebou přináší další dopravu. Bude hodně vysoká. Máme počítat s 80 kamiony denně a 660 osobními auty za den. Kamiony snad vyřešíme, v podmínce územního rozhodnutí je, že přes nás nesmí jezdit kamionová doprava,“ řekla starostka.

Protesty prodražily halu o sto milionů. Nemají do toho co mluvit, míní developer

Společnost, která halu staví, už dříve vybudovala novou příjezdovou silnici, což byla podmínka investice. Nákladní auta by po ní měla sjíždět z dálnice D35 a přijíždět od Opatovic nad Labem. Obec jedná se společností Rohlik.cz, aby to řidiči dodržovali.

Rohlik.cz potvrdil, že jedná s investorem a obcí o podmínkách, ale veřejně informace zatím sdělovat nebude. „V tuto chvíli jsme v průběhu jednání a vzájemné komunikace se všemi zúčastněnými stranami. Zatím nejsou učiněna žádná finální rozhodnutí, a proto se k tématu nyní nemůžeme konkrétně vyjadřovat. Jakmile bude situace uzavřena, rádi poskytneme další informace,“ řekla Hana Krevňáková, která pro Rohlik.cz zajišťuje mediální komunikaci.

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
10 fotografií

Skladovací hala o výšce 16 metrů a velikosti 25 tisíc metrů čtverečních vzniká na území Opatovic. Obyvatelé obce ji nechtěli a v referendu 2023 ji odmítli. Požadavek lidí ale splnit nešel, protože investice byla v souladu s územním plánem. Vykoupit zpět pozemky by bylo nákladné, 120 milionů korun obec neměla.

Halu investor staví od loňska, aktuálně má hotový vnější plášť a podlahy. Zbývá dokončit kancelářské vestavby, část s mrazákem a dostavět cesty. „Hala není zdaleka hotová, ještě to bude trvat nejméně tři čtvrtě roku. Nájemce se bude stěhovat nejdřív na konci letošního roku,“ řekl jednatel developerské firmy Czech Industrial Development Tomáš Novák.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

6. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz na trati je omezený

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  6. 2. 14:02

Nový Jičín chystá poslední část opravy administrativní budovy v Suvorovově ulici

ilustrační snímek

Město Nový Jičín připravuje třetí etapu revitalizace administrativní budovy v Suvorovově ulici. Předpokládané náklady radnice vyčíslila na 37 milionů korun....

6. února 2026  12:26,  aktualizováno  12:26

Já na bráchu, brácha na mě. Demoliční četa s Momoou a Bautistou je havajská bromance

Ve filmu Demoliční četa se vzájemně odcizení nevlastní bratři Jonny (Jason...

Když se na jednom místě potkají herci Jason Momoa a Dave Bautista, víte skoro přesně, co vás na obrazovce streamovací platformy Prime Video čeká. A pokud byste to náhodou netušili, je tu Strážce...

6. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rouchovany na Třebíčsku plánují nové bytové domy za více než 160 mil. Kč

ilustrační snímek

Rouchovany na Třebíčsku, které leží asi pět kilometrů od dukovanské jaderné elektrárny, plánují stavbu dvou bytových domů. Nyní hledají zpracovatele projektové...

6. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Vodárna Plzeň, největší dodavatel vody na západě Čech, má nového ředitele

VodĂˇrna PlzeĹ, nejvÄ›tĹˇĂ­ dodavatel vody na zĂˇpadÄ› ÄŚech, mĂˇ novĂ©ho Ĺ™editele

Novým generálním ředitelem a.s. Vodárna Plzeň, největšího dodavatele pitné vody na západě Čech, je od 1. února Radovan Škarban, dosavadní technický ředitel....

6. února 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Zájem o úklid za stravenky mezi bezdomovci ve Frýdku-Místku vzrostl

ilustrační snímek

Do sociálního projektu Stravenka F-M zaměřeného na lidi bez domova se loni ve Frýdku-Místku zapojilo 54 bezdomovců, mezi nimi 14 žen. Bylo to více než o rok...

6. února 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Napajedla chystají na letošek investice za 151 mil. Kč, také obnovu Husovy ulice

ilustrační snímek

Napajedla na Zlínsku chystají na letošek investice téměř za 151 milionů korun. Mezi zásadní investice patří obnova Husovy ulice, revitalizace dětských hřišť...

6. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

NITECORE stanovuje nový standard pro ultralehké napájení: nový model NB10000 Gen4 o hmotnosti 143 g s krytím IPX7

6. února 2026  13:39

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:32

Provoz na trati mezi Katusicemi a Skalskem je kvůli sesuvu svahu zastaven

ilustrační snímek

Na železniční trati mezi Katusicemi a Skalskem na Mladoboleslavsku se sesul svah. Provoz vlaků na nevytížené regionální trati je kvůli bezpečnosti dočasně...

6. února 2026  11:53

OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

ilustrační snímek

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...

6. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.