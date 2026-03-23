Halu LPP Holding páteční požár zničil, strhnout asi bude nutné i druhý objekt

Hala společnosti LPP Holding v Pardubicích, kde v pátek hořelo, byla podle firmy zničena, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Firma dál zjišťuje přesný rozsah škod, odpověděla dnes na dotaz ČTK mluvčí LPP Holding Martina Tauberová. Požár byl podle kriminalistů založen úmyslně, policie věc prověřuje pro podezření na teroristický útok, pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Společnost již o víkendu uvedla, že škody půjdou do stamilionů.
Hala v uplynulých měsících podstoupila kompletní rekonstrukcí a byla již vybavena technologiemi pro obnovení výroby drážních radiostanic. Požár se rozšířil i do přilehlé budovy společnosti Archer LPP, kde se nacházely výrobní a skladovací prostory s hotovými optoelektronickými přístroji. Hala byla podle Tauberová zničena, podle předběžného posouzení stavu poškozené přilehlé budovy bude s vysokou pravděpodobností nutné ji také strhnout.
LPP Holding poničené objekty převzal v neděli, v dalších dnech jej čekají jednání s likvidátorem o rozsahu poškození a následně s pojišťovnami o náhradě škod. Teprve potom bude možné zahájit odklízení následků události a demolici zničených budov.
Společnost bude podle Tauberová pokračovat v započaté modernizaci celého areálu včetně obnovy zničených objektů. "Provoz společnosti LPP aktuálně probíhá bez omezení. Dopady na společnost Archer LPP budou zřejmé až po dokončení výše uvedených jednání a upřesnění rozsahu škod. I tato společnost však učiní maximum pro co nejrychlejší obnovení výroby a dodávek svých optoelektronických zařízení," uvedla mluvčí.
Firma ihned po převzetí areálu přijala dodatečná bezpečnostní opatření. Posílila fyzickou ostrahu areálu a zpřísnila režim vstupu, aby co nejvíce zajistila ochranu zbývajícího majetku i bezpečnost celého prostoru.
Požár vypukl v pátek ráno v areálu v Dělnické ulici, postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. K založení ohně se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale nikdy nezačala. Tauberová ČTK v sobotu sdělila, že v Pardubicích nebyla žádná výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems. Bezpečnostní složky pracují Podle Seznam Zpráv i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.