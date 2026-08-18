Silný vítr lámal stromy a strhnul střechu. Tisíce lidí byly bez proudu

Autor: lat
  9:22
Sledovat Metro na Googlu
Silné bouřky, vítr a přívalový déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče. Od třetí hodiny odpoledne vyjížděli v rámci Pardubického kraje k téměř 70 událostem, nejčastěji k popadaným stromům a větvím. Bouřka způsobila také výpadky elektřiny, bez proudu bylo přibližně 3500 domácností.
V Kněžicích na Chrudimsku silný vítr poničil část střechy. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
5 fotografií

Nejvíce výjezdů měli hasiči na Chrudimsku a Pardubicku, následky po bouřkách a přívalovém dešti však odstraňovali také na Orlickoústecku a Svitavsku. Podle zastupující mluvčí hasičů Petry Dubcové měly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů do pondělního podvečera nahlášeno 55 spadlých stromů.

„Událostí už ubývá, ale ještě nějaké očekáváme, že budou hlášeny,“ uvedla v podvečer Petra Dubcová.

Škody a výpadky elektřiny: silné bouřky řádily v Čechách, doznívaly pak na Moravě

Hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve ze silnic. V Kněžicích na Chrudimsku vítr strhl část střechy, kterou museli hasiči zabezpečit proti dalšímu poškození a pádu. Ve Vrbatově Kostelci spadl strom na betonové sloupky a další na elektrické vedení. „Hasiči místa zajistili a událost řešili ve spolupráci s dalšími složkami a energetiky,“ sdělila Dubcová.

Řidičům hasiči doporučují zvýšenou opatrnost zejména v lesních úsecích a na méně frekventovaných silnicích. Po silných bouřkách mohou na silnicích zůstat popadané větve, stromy či jiné překážky.

Popadané stromy naštěstí nikoho nezranily. „V přímé souvislosti se včerejšími událostmi nedošlo k žádným zraněním a úrazům, u kterých bychom museli zasahovat,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.

Bouřky zároveň na východě Čech odstřihly domácnosti od dodávek elektrické energie. Společnost ČEZ evidovala v Pardubickém kraji k 17. hodině deset poruch na vedení vysokého napětí. Postižené byly regiony napříč krajem. Bez elektřiny bylo přibližně 3500 domácností.

„V podstatě se nám všechno povedlo během noci opravit. V Pardubickém kraji přetrvává pouze jedna porucha na Chrudimsku u Proseče, ale to je běžná poruchovost, nejde o následek bouřky,“ sdělila pro ČTK mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dvanáct minut dechberoucí akrobacie. Šonka bude hvězdou letecké show v Chebu

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.

Odvážné kousky leteckých akrobatů, burácení motorů historických i moderních létajících strojů, vrtulníky i plavné a tiché kluzáky. Poslední srpnový víkend bude nebe nad Chebem patřit letadlům. Hlavní...

18. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz na severu Prahy, dva lidé zraněni

ilustrační snímek

Nehoda tramvaje a menší dodávky zastavila v úterý kolem osmé hodiny ráno tramvajový provoz mezi stanicemi Kobylisy a Sídliště Ďáblice. Při střetu v ulici Střelničná se podle policie zranili dva lidé,...

18. srpna 2026  9:42

Do Německa přichází Activate

18. srpna 2026  9:40

Hladina Římova víc klesá od začátku prázdnin. Nyní je nejnižší za poslední čtvrtstoletí

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Nádrž na Malši je stěžejní pro zásobování kraje pitnou vodou. Její hladina je nyní nejnižší za uplynulé čtvrtstoletí, ale ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ, který ji provozuje,...

18. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči mohou využívat další úsek dálnice D3, trasu od Nažidel do Dolního Dvořiště

18. srpna 2026  9:25

Silný vítr lámal stromy a strhnul střechu. Tisíce lidí byly bez proudu

V Kněžicích na Chrudimsku silný vítr poničil část střechy. (17. srpna 2026)

Silné bouřky, vítr a přívalový déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče. Od třetí hodiny odpoledne vyjížděli v rámci Pardubického kraje k téměř 70 událostem, nejčastěji k popadaným stromům a...

18. srpna 2026  9:22

Bozankaya posiluje v Praze a zrychluje expanzi v Evropě

18. srpna 2026  9:21

Zendure zahajuje v Evropě Sluneční výprodej: ušetřete až 30 % na inteligentních úložných systémech SolarFlow

18. srpna 2026  9:01

V Beatu míří na střední školy - Čtenářský deník V Beatu 1

18. srpna 2026

Humpolec má novou zubní ordinaci. Registrace pacientů proběhne v několika vlnách

ilustrační snímek

Více než tři miliony korun investovala humpolecká radnice do úpravy prostor pro novou zubní ordinaci. Ta se nachází v ulici Máchova, v místě, kde dříve fungoval Šatník Oblastní charity Havlíčkův Brod.

18. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ochránci odkoupili část hory, aby mohli bránit přírodu. Peníze jim poslali lidé

Vrch Bořeň.

Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam koniklece. Částku za více než tři hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné...

18. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

KNOWLIMITS znovu vévodí žebříčkům mediálních agentur

18. srpna 2026  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.