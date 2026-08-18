Silný vítr lámal stromy a strhnul střechu. Tisíce lidí byly bez proudu

Nejvíce výjezdů měli hasiči na Chrudimsku a Pardubicku, následky po bouřkách a přívalovém dešti však odstraňovali také na Orlickoústecku a Svitavsku. Podle zastupující mluvčí hasičů Petry Dubcové měly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů do pondělního podvečera nahlášeno 55 spadlých stromů.
„Událostí už ubývá, ale ještě nějaké očekáváme, že budou hlášeny,“ uvedla v podvečer Petra Dubcová.
|
Škody a výpadky elektřiny: silné bouřky řádily v Čechách, doznívaly pak na Moravě
Hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve ze silnic. V Kněžicích na Chrudimsku vítr strhl část střechy, kterou museli hasiči zabezpečit proti dalšímu poškození a pádu. Ve Vrbatově Kostelci spadl strom na betonové sloupky a další na elektrické vedení. „Hasiči místa zajistili a událost řešili ve spolupráci s dalšími složkami a energetiky,“ sdělila Dubcová.
Řidičům hasiči doporučují zvýšenou opatrnost zejména v lesních úsecích a na méně frekventovaných silnicích. Po silných bouřkách mohou na silnicích zůstat popadané větve, stromy či jiné překážky.
Popadané stromy naštěstí nikoho nezranily. „V přímé souvislosti se včerejšími událostmi nedošlo k žádným zraněním a úrazům, u kterých bychom museli zasahovat,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
Bouřky zároveň na východě Čech odstřihly domácnosti od dodávek elektrické energie. Společnost ČEZ evidovala v Pardubickém kraji k 17. hodině deset poruch na vedení vysokého napětí. Postižené byly regiony napříč krajem. Bez elektřiny bylo přibližně 3500 domácností.
„V podstatě se nám všechno povedlo během noci opravit. V Pardubickém kraji přetrvává pouze jedna porucha na Chrudimsku u Proseče, ale to je běžná poruchovost, nejde o následek bouřky,“ sdělila pro ČTK mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.