Služební pes Brit měl možnost trénovat v rozlehlých prostorách bývalých kasáren T. G. Masaryka na Višňovce v Pardubicích, která po letech procházejí zásadní proměnou. Má tam vzniknout mimo jiné nová základní škola. Kromě hledání lidí v sutinách si tam mohl vyzkoušet také taktickou ochrannou přilbu. Ta během výcviku přenáší obraz v reálném čase k psovodovi, a umožňuje tak sledovat, co se odehrává přímo v terénu.
Podle kynologa Davida Hynka se nejedná o běžnou výstroj záchranářských psů. „Přilba je konstruována primárně pro psy ozbrojených složek, hlavně pro armádu a speciální jednotky. Využívají ji například při transportu letadlem, seskoku nebo v situacích, kdy je potřeba chránit psa při pohybu v nebezpečném prostoru,“ vysvětluje.
Nejde ale jen o pouhou ochranu hlavy. Ve skutečnosti je to spíš systém, na nějž se dají připevňovat další doplňky. Chrání především zrak a přilbu je možné doplnit o náhubek, ochranu sluchu, světlo, zábleskový maják a další prvky, které speciální jednotky využívají. „Velkou výhodou je pak kamera, díky které můžeme vidět, co se nachází za rohem ještě dříve, než vůbec vstoupíme,“ popisuje Hynek.
Pro potřeby záchranářských psů HZS však podle něj není tento typ vybavení zrovna ideální, a proto hasiči nemají v plánu zařadit přilbu do běžné výbavy. „Určitě neplánujeme, že by se přilba stala součástí naší výstroje. Je finančně velmi nákladná a hlavně jsme při testování zjistili, že pro vyhledávání osob v sutinách je pro naše pejsky spíš nevhodná a místy až potenciálně nebezpečná. Má hodně prvků a pes se pak různě zachytává, zůstává viset nebo mu padá z hlavy. Armáda a policie vlastní jiná plemena psů a ten systém je vymodelovaný právě na hlavu těchto plemen,“ dodal.
S hasiči trénuje od štěněte
Brit Hubertus Bohemia je německý krátkosrstý ohař, jenž se na práci s hasiči připravoval už od štěněte. Oficiálně do služby však nastoupil až před rokem, kdy vystřídal psího kolegu, který ze zdravotních důvodů musel odejít do důchodu.
Jelikož je spíše flegmatik, při testování se s přilbou vyrovnal jako naprostý profík a jen tak ho nerozhodila. Jediný problém nastával ve chvílích, kdy mu helma neseděla, sjížděla mu z hlavy a dostával se tím do určitého diskomfortu. Brit má totiž naučeno, že kam se vleze hlava, projde i celé tělo, a tak se často zachytával.
„Trénujeme minimálně jednou týdně a snažíme se cvičit co nejvíc v reálných podmínkách. Když se nám podaří zajistit si vstup do demolovaných budov, opuštěných objektů nebo starých průmyslových areálů, využíváme nejraději právě tyto prostory. Cílem je, aby byli psi připraveni na skutečné zásahy,“ vysvětluje kynolog.
Psi specializovaní na vyhledávání lidí v sutinách jsou nasazováni především při prohledávání zřícených nebo poškozených budov. „V Pardubickém kraji máme v tuto chvíli jediného psa, který je přezkoušený a připravený na ostré zásahy tohoto typu, a tím je právě Brit. Celorepublikově je takových psů zhruba sedm, u všech záchranných složek pak přibližně kolem dvaceti,“ dodal Hynek.