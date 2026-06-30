Hasiči v Pardubickém kraji po bouřkách odstraňovali spadlé stromy a čerpali vodu

Hasiči v Pardubickém kraji v pondělí večer a v noci na dnešek zasahovali v souvislosti s bouřkami u 60 událostí. Ve většině případů odstraňovali z komunikací spadlé stromy a větve a čerpali vodu ze zatopených sklepů a rodinných domů. ČTK to sdělila mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
"Nejvíce událostí jsme evidovali mezi 17:00 a 19:00. Nejzasaženější oblastí bylo Chrudimsko," uvedla Pipiš.
Stromy hasiči odklízeli například v Horním Bradle, na několika místech v Chrudimi, v Libanicích nebo Chrasti. V Zaječicích na Chrudimsku museli čerpat vodu po silném dešti, stejně tak v chrudimské části Vlčnov a na dalších místech města.