V areálu svitavské nemocnice dnes hořel opravovaný prázdný technický objekt, nikomu se nic nestalo, pacienti v ohrožení nebyli. Eakuace lidí nebyla nutná. ČTK to řekl mluvčí hasičů Miroslav Polák. O události v městské části Předměstí se hasiči dozvěděli před 11:00 a zásah ukončili krátce po 13:00.
"V zasažené části budovy probíhala plánovaná rekonstrukce. V době vzniku požáru se uvnitř nacházeli pouze pracovníci stavební firmy. Nikdo z nich naštěstí nebyl zraněn a evakuace pacientů z jiných oddělení nebyla nutná," sdělil Polák.
Dělníci podle něj na místě odstraňovali starou vzduchotechniku a při tom se vzňaly filtrační vložky. "Plameny se rozšířily i na střešní konstrukci budovy. K události okamžitě vyjely profesionální a dobrovolné jednotky hasičů ze Svitav, Radiměře a Březové nad Svitavou," sdělil Polák.
Hasiči nasadili také výškovou techniku. Zaměřili se na hašení strojovny vzduchotechniky, kde požár vznikl. Aby hasiči stoprocentně zamezili dalšímu šíření ohně a bezpečně dohasili skrytá ohniska, museli rozebrat část střešní konstrukce a prostor zkontrolovat termokamerou.
"Zásah byl úspěšně ukončen krátce po 13. hodině, kdy byl požár zcela zlikvidován. Poškozený objekt byl následně předán správci nemocnice," dodal Polák.