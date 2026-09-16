Hasičské muzeum v Žamberku má po rekonstrukci větší výstavní prostory

Dobrovolní hasiči v Žamberku na Orlickoústecku zmodernizovali muzeum, které provozují 20 let. Otevřou ho 3. října. Muzejní zázemí rozšířili o tři garážová stání, aby se tam vešla i výšková technika. ČTK to řekl starosta sboru Michal Klátil.
"Vzadu byl sklad, který dříve využívalo město pro civilní obranu. Když se sklad zrušil, mohli jsme díky tomu budovu prodloužit a rozšířit výstavní prostory," uvedl Klátil.
Hasiči nechali v nové části snížit podlahu, aby do ní mohli umístit také výškovou techniku. Rekonstrukce zahrnovala novou elektroinstalaci, zabezpečovací systém nebo odstranění příček. Náklady dosáhly zhruba 600.000 korun, dvě třetiny zaplatila krajská dotace.
Do nových prostor umístili například výškovou plošinu, kterou získali převodem od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Do nových prostor hasiči dali historický automobil Praga RN. V posledních letech opravili jeho motor.
Muzeum představuje historii žambereckého hasičského sboru prostřednictvím historických fotografií, uniforem, ručních stříkaček, koňských povozů a motorové techniky. Exponáty návštěvníci procházejí chronologicky od nejstarší techniky až po novější stroje. Hasiči u jednotlivých exponátů vysvětlují jejich fungování a připomínají jejich historii ve sboru.
K nejzajímavějším exponátům podle Klátila patří historický automobil Andula z roku 1928. "Je to technika, kde hasiči seděli a z obou stran na tom automobilu stáli," řekl Klátil. Automobil se dochoval ve velmi dobrém stavu a hasiči ho udržují pojízdný. V posledních letech navíc zrekonstruovali jeho motor.
Hasiči chtějí udržovat v provozuschopném stavu i další historickou techniku. Postupně renovují nebo konzervují také koňské stříkačky, aby je uchovali pro další generace. Funkční techniku využívají při ukázkách a vozí ji také na různé hasičské akce.
Muzeum nemá pravidelnou otevírací dobu. Zájemci si mohou prohlídku objednat telefonicky. Hasiči přijímají jednotlivce i skupiny, například školní kolektivy nebo hasičské kroužky. Návštěvnost muzea se podle Klátila ročně blíží tisícovce lidí.