HC Dynamo odmítá, že by platilo politickou akci na náměstí v Pardubicích

Pardubická radnice chce od hokejového klubu HC Dynamo vysvětlení k sobotní akci na Pernštýnském náměstí, protože v jednom z podkladů je klub uveden jako její investor. Dynamo to odmítá a podle jeho mluvčího šlo o administrativní chybu. Akci pořádá politické hnutí Srdcem pro Pardubice, které kandiduje v komunálních volbách a které podporuje majitel Dynama Petr Dědek. Magistrát také prověří, jestli hokejový klub jako příjemce městských dotací dodržuje zákaz propagace politických stran a hnutí.
Pardubice dnes zahájily extraligovou sezonu a nastoupily na domácím stadionu proti Hradci Králové. Magistrát dnes také rozeslal médiím dvoustránkovou tiskovou zprávu. Městský obvod I má úřední záznam, v němž je klub uveden jako investor akce. Propagační plakáty zmiňují účast hokejistů a Dynama, hnutí Srdcem pro Pardubice navíc na svém webu uvádí spolupráci s klubem.
"HC Dynamo Pardubice je významnou sportovní značkou, se kterou se identifikují lidé napříč politickým spektrem a generacemi. Město proto považuje za důležité, aby klub zůstal politicky neutrálním prostorem a aby jeho značka, majetek, zaměstnanci, hráči, komunikační kanály či další zdroje nebyly využívány způsobem, který by mohl vyvolávat pochybnosti o jeho nestrannosti," uvedlo město.
Město chce ještě od Dynama zjistit, zda poskytlo hnutí nebo kandidátům plnění související s kampaní, za jakých podmínek a za jakou cenu. Klub má podklady dodat do deseti pracovních dnů a do vyjasnění případu nemá poskytovat další podobná plnění. Hokejový klub letos dostal od města na mládežnický hokej 24,4 milionu korun. Magistrát prověří, jestli klub jako příjemce městských dotací dodržuje zákaz propagace politických stran a hnutí.
Podle mluvčího Dynama Jana Mroviece má klub na všechno vysvětlení a nijak nechybuje. Politickou akci na náměstí nepořádá, šlo o administrativní chybu. "Bohužel při návrhu dopravních opatření během akce na Pernštýnském náměstí došlo k chybnému označení investora, protože společnost chystající sobotní akci pravděpodobně využila jako vzor model, který hokejový klub uplatnil při pořádání nedávných akcí v rámci oslav mistrovského titulu," řekl Mroviec. Na akci nebude žádný klubový branding, dodal.
Hokejový klub nejedná nikterak synergicky s hnutím Srdcem pro Pardubice, řekl mluvčí. "Tvrdit opak na základě kandidatury některých jednotlivců pracujících pro hokejový klub je naprosto scestné, neboť několik dalších členů organizace kandiduje za jiná politická uskupení. V tomto ohledu zastáváme demokratické a pluralitní principy, přičemž nikomu v organizaci nebráníme v možnosti zapojit se do lokální politiky," řekl Mroviec.
Dynamo v pondělí informovalo, že majitel Petr Dědek v sobotu předá členům mistrovského týmu speciální prsteny a že někteří současní hráči se následně zúčastní akce na Pernštýnském náměstí. Klub uvedl, že tím pouze informoval fanoušky a ve výstupu nezmínil žádné politické uskupení. "Klub v tomto ohledu pouze plnil zpravodajskou povinnost vůči vlastním fanouškům, kteří tradičně v hojném počtu navštěvují události, na nichž se objevují hráči Dynama," řekl Mroviec.