Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Radek Latislav
  10:02
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády týkající se peněz pro obchvat Vysokého Mýta. Bednárik byl však teprve čtvrtý den ve funkci a o slíbených stamilionech nevěděl.

Když Fialova vláda letos v září přislíbila Vysokému Mýtu 600 milionů korun na stavbu severozápadního obchvatu Vysokého Mýta, na radnici div nebouchali šampaňské. „My jsme založením optimisté, vždy jsme věřili, že se prostředky na stavbu najdou. Byla jen otázka, kdy se najdou,“ řekl starosta Mýta František Jiraský.

Jenže po nástupu nové vlády, podle které je státní kasa prázdná, není jisté vůbec nic. Věc má dvě roviny. Za prvé jde o peníze. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika bude rok 2027, kdy se má začít stavět i severní obchvat Vysokého Mýta, nejsložitější.

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav. (18. prosince 2025)
Slavnostní otevření dálničního úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem (18. prosince 2025)
Slavnostní otevření dálničního úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem (18. prosince 2025)
Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a Opatovcem. (18. prosince 2025)
„Největší problém bude vykrytí rozpočtu na rok 2027. Některé stavby nám z letošního roku spadly do příštího roku, a tím pádem tam máme časový posun,“ řekl Bednárik.

Druhá je v diplomatické rovině. Nový šéf resortu Ivan Bednárik udělal vůči svému předchůdci vstřícné gesto a bývalého ministra zval tento týden na pódia všech dálničních otevíraček. „Za tenhle dárek taky může pan poslanec Kupka, a proto bych ho rád přizval k mikrofonu, protože je to taky jeho zásluha,“ řekl ve čtvrtek na úvod slavnostního otevření dálnice u Svitav.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Zatímco bývalému ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) věnoval hejtman Martin Netolický ve své děkovné řeči skoro minutu a půl, novému ministrovi po své pravici veřejně vzkázal, že doufá, že nová vláda nepřehodnotí příspěvek pro připravovaný obchvat, s nímž Státní fond dopravní infrastruktury počítá.

„Budeme se asi často vídat“

„Pane ministře dovolte, my se taky asi budeme poměrně často vídat, protože je těch problémů celá řada. Já pevně věřím, že vláda nepřehodnotí příspěvek 600 milionů pro Pardubický kraj a že je tam ponechá, byť situace státního fondu není úplně nejjednodušší, protože aby všechny tyto stavby měly funkci takovou, jakou mají mít, tak prostě musí být kompletní i s navazujícími přivaděči,“ řekl hejtman.

Jenže později se ukázalo, že nový ministr dopravy o slibu 600 milionů pro obchvat Vysokého Mýta, který dala kraji předchozí vláda, neví.

Ve Vysokém Mýtě se dočkali, stát pošle 600 milionů na severozápadní obchvat

„Nevím, já jsem nikomu nic neslíbil. Vůbec netuším, o jakých 600 milionech pan Netolický mluvil. Pokud je to součást infrastrukturní stavby a jde to za krajem, tak s ním o tom budu mluvit. Tohle vyjednávání na veřejnosti se mi nelíbí,“ řekl MF DNES ministr dopravy Ivan Bednárik po otevření dálnice.

Náklady na stavbu severního obchvatu Vysokého Mýta s pravomocným územním rozhodnutím jsou odhadovány na 890 milionů korun. Stavba nové silnice, která bude zároveň přivaděčem k dálnici D35, by mohla začít v roce 2027. Už napřesrok má začít archeologický výzkum.

V Říčanech vzniká nový park v bývalém areálu cestářů, jeho podobu určí lidé

V Říčanech u Prahy vzniká v bývalém areálu krajských silničářů park, na jehož podobě se budou podílet návštěvníci. Měli by zkoušet, co v něm funguje, a sami si...

20. prosince 2025  6:15,  aktualizováno  6:15

Na jihu Čech začínají jezdit o víkendech speciální lyžařské autobusové spoje

ilustrační snímek

V Jihočeském kraji dnes začnou jezdit speciální lyžařské autobusové spoje. Vždy o víkendech budou zájemce přepravovat na čtyřech trasách. Skibusy budou v...

20. prosince 2025  5:50,  aktualizováno  5:50

