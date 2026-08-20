Hejtman Netolický odmítá, že kraje mají na účtech dost peněz na opravy silnic

Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK) odmítá tvrzení, že kraje mají na účtech dostatek volných peněz, aby samy financovaly opravy silnic druhé a třetí třídy. Peníze, které kraje drží na účtech, jsou podle něj z velké části určeny na konkrétní závazky a dlouhodobé investice, řekl ČTK. Reagoval tak na argumentaci premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministerstva financí, podle nichž mají kraje dostatečné finanční rezervy.
"Z účtů se nedá vyčíslit, na jaké aktivity jsou nyní finanční prostředky určeny," řekl hejtman. Kraje podle něj musí mít na účtech rezervy také proto, že své závazky hradí postupně podle fakturace. Jako příklad uvedl investice do nemocnic, na které si Pardubický kraj v minulých letech záměrně odkládal peníze.
Pardubický kraj podle hejtmana potřebuje rezervy zejména kvůli rozsáhlým investicím do zdravotnictví. Jde například o rekonstrukce a výstavbu nových pavilonů či urgentních příjmů v nemocnicích, které podle něj stát v minulosti převedl na kraje ve špatném a dlouhodobě podinvestovaném stavu.
"Kdybychom každý rok plně utratili všechno, co máme z rozpočtového určení daní, museli bychom si na výstavbu urgentních příjmů nebo nových pavilonů půjčovat. A půjčené peníze jsou samozřejmě drahé," řekl hejtman.
Hejtman zároveň připomněl, že stát v minulosti potřebu podpory krajských silnic uznal. V roce 2015 byl podle něj nastaven dotační titul, jehož prostřednictvím stát přispíval na obnovu silnic nižších tříd. "Dnes mi úplně nesedí, když ti samí členové stávající vlády, kteří tehdy seděli v kabinetu, říkají něco úplně jiného," řekl Netolický.
Podle hejtmana přitom krajské silnice tvoří důležitou návaznost na páteřní komunikace a jejich údržbu není možné dlouhodobě přenést pouze na rozpočty krajů. Současnou argumentaci vlády proto považuje za příliš zjednodušující. "Mediální zkratka, že nic nedostanete, protože máte, vyznívá úplně jinak, než jaká je skutečná situace. Je to mnohem složitější," dodal hejtman.