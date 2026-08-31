Heřmanův Městec chce zlepšit dopravu na Masarykově náměstí, vybuduje nový vjezd

Heřmanův Městec na Chrudimsku vybuduje nový vjezd na Masarykovo náměstí. Současný vjezd z hlavní silnice I/17 bude sloužit jen jako výjezd. Provoz na náměstí tak bude jednosměrný. Na náměstí je málo místa pro obousměrný provoz, a proto se tam často stávají drobné nehody. Město chce změnou zvýšit bezpečnost a získat více legálních parkovacích míst. ČTK to řekl starosta Aleš Jiroutek (Patrioti Heřmanova Městce).
Současná dopravní situace je podle Jiroutka komplikovaná. Na náměstí je zdravotní středisko, lékárna, základní umělecká škola a základní speciální škola. "Provoz je tam velký, protože dopoledne jezdí lidé k lékařům, odpoledne tam rodiče vozí děti do ZUŠky a tak dále. Vjedou tam a pak se otáčejí, takže dochází ke spoustě ťukanců nebo drobných nehod. Při poslední nehodě někdo porazil dopravní značku," řekl Jiroutek.
Nové uspořádání má podle něj zabránit především situacím, kdy se proti sobě na úzkém prostoru potkají dvě auta. "Když se nám podaří udělat vjezd do náměstí hned za Medovem a náměstí zjednosměrníme, tak jednak bude možné legálně parkovat po obou stranách. A jednak se vyhneme tomu, že dvě auta proti sobě musí různě zacouvávat, aby to druhé auto projelo," uvedl Jiroutek.
Nová komunikace povede podél panského hospodářství Medov ze 16. století. Protože je náměstí v památkové zóně, bude mít nová komunikace povrch ze žuly, stejně jako některé jiné komunikace ve městě. "Pozemky, na kterých se bude stavět, jsou města, takže jsme nemuseli nic vykupovat. Potřebovali jsme pouze povolení ke zřízení sjezdu od ŘSD," řekl Jiroutek.
Stavět chtělo město začít na konci léta, ale vybraný zhotovitel od smlouvy odstoupil, protože měl jiné zakázky. Město proto vypsalo nové výběrové řízení. Pokud vše půjde podle plánu, práce by mohly začít v druhé polovině září a hotové by měly být zhruba do dvou měsíců. Rozpočtované náklady jsou kolem čtyř milionů korun. "Přibude více legálních parkovacích míst. Parkování tak bude přehlednější a pohodlnější. Hlavně ale chceme zvýšit bezpečnost na náměstí," řekl Jiroutek.