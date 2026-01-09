Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Radek Latislav
  14:42
S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má zajistit nová silnice I/73, dříve známá také jako R43. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navrhuje čtyřpruhovou komunikaci rozdělit na více dílčích úseků, aby se urychlila její příprava.
Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy dálnice, na které je dosud mnoho zachovalých mostů. | foto: 5plus2.cz

Severní úsek čtyřproudé silnice I/73 mezi dálnicí D35 a Svitávkou v délce 37...
Krátký úsek silnice I/73 mezi Bořitovem a Svitávkou by se měl začít stavět v...
Nejsložitější úsek silnice I/73 mezi Troubskem u dálnice D1 a Bořitovem.
Klenbový most na exteritoriální dálnici mezi Jevíčkem a Bělou u Jevíčka
12 fotografií

Silnice I/73 se má stát ve spojení s dokončenou dálnicí D35, jejíž dostavba je plánovaná na rok 2030, plnohodnotnou alternativou k dálnici D1 pro řidiče, kteří by mířili do Brna nebo dál na jih. Jak na smilování čekají na dostavbu nové silnice, kterou za druhé světové války rozestavělo už nacistické Německo a jejíž zbytky jsou v terénu dodnes patrné, i obce na přetížené silnici I/43 mezi Svitavami a Brnem.

Severní úsek navazující na dálnici D35 mezi Starým Městem a Svitavkou však bude hotov nejdříve v roce 2033. Že jsou přípravy severního úseku na hranici Pardubického a Jihomoravského kraje teprve na začátku, neskrývá ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Předpoklad vydání stanoviska EIA je v návaznosti na podkladové studie, zpracování posudku a veřejné projednání ve třetím kvartálu 2026,“ stojí v informačním letáku ŘSD.

Úsek mezi Starým Městem u Moravské Třebové a Svitavkou je z valné části veden v trase bývalé Hitlerovy dálnice, která měla spojovat Vratislav a Vídeň.

Urychlení jeho výstavby bylo tento týden tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s boskovickou senátorkou Jaromírou Vítkovou a svitavským starostou a senátorem Davidem Šimkem. Hejtman Netolický navrhuje úsek dlouhý 37 kilometrů rozdělit na kratší úseky tak, jak to ŘSD dělá u ostatních staveb.

„Je otázkou, zda celou trasu nerozdělit na více dílčích, avšak logických úseků, které mohou být připravovány nikoliv jako jednolitý celek, protože i s ohledem na proces EIA bychom se této silnice nemuseli dočkat, i když informační leták ŘSD hovoří poměrně optimisticky o zahájení stavby v roce 2029,“ sdělil Netolický.

Starostové vyhlížejí autostrádu na Brno, podle ŘSD stavbě pomůže liniový zákon

Kratší úseky se daleko dříve dostávají do fáze realizace a nenarážejí tolik na komplikace spojené s majetkoprávní přípravou, trasováním, námitkami ekologických organizací či jinými problémy.

A silnici I/73 provázejí obzvlášť velké problémy, zejména u Brna. Příprava tady roky stála kvůli sporům o územní plán Jihomoravského kraje, který obsahuje od roku 2020 trasu v koridoru Hitlerovy dálnice. Loni v dubnu ale Nejvyšší správní soud zamítl třetí, poslední kasační stížnost proti aktualizaci zásad územního rozvoje. ŘSD tak může pokračovat s přípravou stavby silnice, která má charakter standardní dálnice se dvěma pruhy v každém směru s rychlostí 130 kilometrů za hodinu.

Senátorka Vítková, která se o stavbu nové silnice zasazuje několik let, doufá, že tlak ve spolupráci s Pardubickým krajem plány v celé trase urychlí. „Trasa I/73 je důležitou spojnicí mezi budovanou D35 a dální D1 a výrazným způsobem uleví nejen řidičům, ale především občanům měst a obcí na trase,“ uvedla Vítková.

Podle senátora Davida Šimka je důležité zaměřit se na ta místa, kde není problémem trasa, výkupy pozemků a nejsou odpory proti vedení silnice. „To je z mého pohledu primárně část na území našeho kraje. Jsme domluveni, že v dohledné době budeme o aktuální situaci jednat s vedením Ředitelství silnic a dálnic a následně bychom rádi toto téma dostali i na společné jednání starostů v našem regionu, jelikož se mne často na aktuální situaci ptají,“ sdělil Šimek.

Z téměř 80 kilometrů dlouhé silnice je nejdál osmikilometrový úsek Bořitov – Svitávka, který však samostatně prakticky nic neřeší. V roce 2023 proběhla nultá etapa v podobě výstavby okružní křižovatky v Sebranicích, která od Boskovic napojuje na I/43 silnici II/150.

Podle informačního letáku ŘSD k dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení došlo loni v září. Samotná stavba má začít příští rok.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

První městská dětská skupina v Turnově zahájí provoz ve druhé polovině ledna

ilustrační snímek

První městská dětská skupina v Turnově zahájí provoz ve druhé polovině ledna. Určená je pro děti mladší tří let, její kapacita je 24 míst ve dvou odděleních....

9. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Jihomoravští záchranáři se stále potýkají s nadprůměrným počtem výjezdů

ilustrační snímek

Zdravotnická záchranná služba na jižní Moravě se stále potýká se zvýšeným počtem výjezdů. Před loňskými Vánoci jich měla téměř 400 za den, v současnosti je to...

9. ledna 2026  13:35,  aktualizováno  13:35

Změna klimatu láká v zimě na Vysočinu i špačky. Co ukáže letošní Ptačí hodinka?

U krmítek je možné často zahlédnout i dravce číhající na hodující ptactvo -...

Výskyt běžných druhů opeřenců, ale i skutečné rarity přináší Ptačí hodinka, tradiční lednové sčítání ptactva. Osmý ročník třídenní akce, za níž stojí Česká společnost ornitologická, začíná právě...

9. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Ledaři nemají čím upravit dráhu na Lipně, jejich rolba je po nehodě poškozená

Bruslení na Lipně. Pozor na tloušťku ledu, bezpečná je nejméně...

Naše technika je nepoužitelná, nemůžeme pracovat, pomozte nám. Správci ledové magistrály na Lipně shánějí peníze poté, co se v úterý pod jejich osmikolkou s radlicí probořil led a stroj skončil pod...

9. ledna 2026  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mrazy v Olomouckém kraji proměnily v kluziště tenisové kurty i nádrže hasičů

ilustrační snímek

Nejen rybníky, ale i hasičské nádrže, hřiště nebo tenisové kurty se na mnoha místech v Olomouckém kraji v těchto dnech proměnily v kluziště. Umožnily to...

9. ledna 2026  13:29

Při loňských nehodách na Vysočině zemřelo 24 lidí, míň než v roce 2024

ilustrační snímek

Při dopravních nehodách na Vysočině loni zemřelo 24 lidí, o dva méně než v roce 2024. Snížil se i počet těžce zraněných. Lidí, kteří se při nehodách zranili...

9. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Ostrava představí výstavu Nové Bazaly

9. ledna 2026  14:53

Rozhodnutí úřadu o centru pro závislé v Ústí je podle primářky diskriminující

ilustrační snímek

Lékařka a statutární zástupkyně spolku Drug-out klub Zdeňka Staňková považuje za diskriminační rozhodnutí ústeckého stavebního úřadu, který nepovolil umístit...

9. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Karlovarský kraj investuje 75 milionů do zasíťování Svatošského údolí řeky Ohře

KarlovarskĂ˝ kraj investuje 75 milionĹŻ do zasĂ­ĹĄovĂˇnĂ­ SvatoĹˇskĂ©ho ĂşdolĂ­ Ĺ™eky OhĹ™e

Karlovarský kraj chystá postupnou revitalizaci údolí řeky Ohře a volnočasového areálu u Svatošských skal, řekl ČTK krajský radní Erik Klimeš (ANO). Kraj v...

9. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Vědecká autorita z Japonska, profesor Shigeo Ohta, přicestoval do Česka: skupina H2 Global Group spouští v ČR klinickou studii s molekulárním vodíkem

9. ledna 2026  14:43

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

9. ledna 2026  14:42

Tendrem na metro D se opět zabývá ÚOHS i soud. Strabag napadl výběr vítěze

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025)

Výběrem zhotovitele stavby druhé části pražského metra se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dopravní podnik (DPP) vybral vítěze znovu loni. Říjnový výběr sdružení Subterra,...

9. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.