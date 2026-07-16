Hlinsko dokončilo modernizaci sportovního areálu za 50 milionů korun

Hlinsko na Chrudimsku dokončilo po dvou letech modernizaci sportovního areálu na Olšinkách. V areálu působí kluby fotbalu, tenisu, volejbalu, nohejbalu a házené. Nově nabídku rozšíří hra padel, což je sport příbuzný squashi a tenisu. Město na investici vynaložilo kolem 50 milionů korun, řekl ČTK starosta Miroslav Krčil (Hlinsko s podporou SOCDEM a 3PK). Náklady radnice platila z rozpočtu a také z dotace 15 milionů korun od Národní sportovní agentury.
Sportovní areál na Olšinkách vznikl v 70. letech minulého století. "Takto rozsáhlou rekonstrukcí za posledních zhruba 40 let neprošel. Dříve šlo vždy jen o dílčí opravy, tohle je největší investice, která se do něj za tu dobu vložila," řekl starosta.
Město při přestavbě areálu investovalo do sportovišť i technického zázemí. Kromě nových tenisových kurtů, fotbalového hřiště a volejbalových ploch vznikl kurt na padel, tréninková plocha pro mladé fotbalisty nebo posilovací zóna. Stavební firma opravila podzemní sítě včetně kanalizace a zavlažovacího systému.
Tenisový klub před modernizací trénoval na čtyřech antukových kurtech, po modernizaci jich má šest. "Staré kurty byly pro děcka nebezpečné. Po deštích se to fakt smekalo, bylo to na štíru," řekl ČTK předseda klubu Pavel Dufek.
Po přestavbě mají tenisové kurty modernější povrch s lepším odvodněním, díky kterému je možné pokračovat ve hře i krátce po dešti. S rostoucím zájmem o sportování klub rozšiřuje trenérský tým a nově nabírá dva trenéry.
Novinkou v areálu je padel, který podle Dufka v posledních letech rychle získává na popularitě. Klub tento sport zařadil jako doplněk k tenisu, protože je přístupnější široké veřejnosti a mohou ho hrát i lidé bez předchozích závodních zkušeností. "Padel se hraje na menším hřišti ve čtyřech hráčích a kombinuje prvky tenisu a squashe. Je to velice bezva věc, velice chytlavé," řekl Dufek.