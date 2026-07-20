Hlinsko láká do města dětské lékaře pomocí dotací a půjček

Hlinsko na Chrudimsku chce do města získat nové dětské lékaře. Nabízí jim dotace, na něž vyčlenilo 300.000 korun. Žádat o ně bude možné od září do konce příštího roku, uvedla radnice na webu. Další možností je bezúročná půjčka pro lékaře.
Peníze mají lékařům nebo firmám poskytujícím zdravotní péči sloužit pro vybavení ordinace a na její stavební úpravy. Může se jednat i o přestavbu dosavadní ordinace. Podmínkou je otevření nové ordinace, případně převzetí ordinace ve městě. Musí fungovat minimálně pět let, do nichž se nezapočítává mateřská či rodičovská dovolená nebo výkon veřejné funkce. Při nedodržení podmínky bude město dotaci krátit o jednu šedesátinu za každý nedodržený měsíc.
Jako další formu podpory dostupnosti lékařské péče o děti a dorost nabízí Hlinsko poskytnutí bezúročné půjčky na převzetí nebo vybudování ordinace. Může dosáhnout až půl milionu korun.
S nedostatkem lékařů se potýká více měst v regionu. Vloni vyhlásil podobný dotační program Pardubický kraj. Jeho cílem bylo přilákat do vybraných částí regionu nové praktické lékaře a zubaře. Program jim nabídl až 900.000 korun, pokud si v kraji otevřou ordinaci. Hejtmanství rovněž počátkem letošního roku vypsalo dotace pro dětské a dorostové psychiatry, kteří mohli během pěti let získat až dva miliony korun.