„Odpoledne jsme přijali oznámení o muži pohybujícím se po Hlinsku údajně s kuklou na hlavě a zbraní. Po krátkém pátrání jsme omezili na osobní svobodě muže odpovídajícího popisu,u kterého jsme nalezli střelnou zbraň i kuklu. Nyní s ním probíhají další procesní úkony,“ uvedli.
Podle informací serveru iDNES.cz byl muž zpacifikován před Komerční bankou. Před tím se policisté pohybovali i u pobočky České spořitelny.
„Před Komerční bankou je asi deset těžkooděnců a několik policejních aut. Auta pouštěli jedním pruhem, v druhém stála policejní auta. Po náměstí chodil ozbrojený chlap. Před Komerční bankou si nasadil kuklu, prý chtěl přepadnout banku,“ řekla žena, která se v tu dobu pohybovala na náměstí.
Jak potvrdil policejní mluvčí Tomáš Dub, k žádnému loupežnému přepadení banky nedošlo.
„Nic takového potvrzeného nemáme. Osoba se pohybovala pouze ve veřejném prostoru. Muž nestřílel ani nikomu nevyhrožoval,“ řekl. Další informace policie poskytne pravděpodobně během víkendu.
Policejní úkony budou na místě probíhat až do večerních hodin. Kriminalisté nyní vyslýchají svědky, zadrženého muže a vyhodnocují také kamerové záznamy.