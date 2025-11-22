Zastánci Moravy chtějí hnědé značky na dálnici D35, na tahu je teď ministerstvo

Radek Latislav
  8:22
Fanoušci zemské hranice mezi Čechami a Moravou žádají, aby na nové dálnici D35 byly instalovány značky, které na ni řidiče upozorní. O žádosti rozhodne ministerstvo dopravy.

Už je to více než pět let, co dva moravští historici potají vyznačili českomoravskou hranici. Bílou čáru s nápisy nastříkali na hlavní silnice ze Svitav na Poličku a Litomyšl. Chtěli tak upozornit na zaniklé zemské uspořádání. To přestalo existovat na konci roku 1948, kdy vznikly nové komunistické kraje bez respektu k historické tradici a kontinuitě.

Bílá čára napříč s nastříkanými nápisy Čechy a Morava v jednotlivých jízdních pruzích se objevila na několika silnicích Pardubického kraje i na Vysočině. Zatímco se tehdejší politická reprezentace na Vysočině k této občanské neposlušnosti otočila zády, pardubické hejtmanství snahu napravit historickou křivdu naopak podpořilo.

Hnědá cedule s českým lvem a moravskou orlicí na silnici I/35 u rozestavěné dálnice poblíž Opatovce
Vyznačená historická hranice Čech a Moravy nedaleko Červené Vody na Králicku
Hnědá cedule s českým lvem a moravskou orlicí na silnici I/35 u rozestavěné dálnice poblíž Opatovce
Tady jsou Čechy a tady už Morava, hlásalo vodorovné značení, které neznámí vtipálci nakreslili na hlavní tahy.
10 fotografií

Hejtman Martin Netolický po dohodě se zástupci spolku, který si klade za cíl popularizaci a ochranu kulturně-historického dědictví zemí Moravy a Slezska, podpořil vznik hnědých cedulí s názvem Historická hranice Čech a Moravy.

Informativní tabuli přibližující neobvyklý turistický cíl se tak podařilo osadit na osm úseků silnic I. a II. tříd. Stejnou ceduli teď chtějí zastánci Moravy prosadit na téměř již hotový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Zaslali připomínku ministerstvu dopravy, které jako správní úřad stanovuje dopravní značení na dálnicích.

„Ano, připomínku jsme obdrželi, nicméně nejprve ji musíme vypořádat, proto ji teď nebudeme komentovat,“ sdělila mluvčí resortu dopravy Alena Mühl.

Ministerstvo dopravy na úřední desce vyvěsilo návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovuje podoba svislých a vodorovných dopravních značek, na začátku října. Kdokoliv k němu mohl podat připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Kraj postaví cedule na hranicích Čech a Moravy, hejtman se sešel s autory čar

Společnost pro Moravu a Slezsko navrhuje osadit v obou jízdních směrech na hranicích katastru Svitav a Opatovce stejnou ceduli s historickými zemskými znaky, jakou před pěti lety posvětil Pardubický kraj. Tedy přesně v místech, kudy prochází historická zemská hranice. „Zemská hranice mezi Čechami a Moravou je jedním z nejvýznamnějších historicko-geografických prvků České republiky. Připomenutí zemských tradic napomáhá rozvoji regionální identity a cestovního ruchu,“ stojí v dokumentu.

„Dává smysl, aby značka byla i na dálnici“

Podle Ondřeje Mlejnka, který je pod dokumentem podepsaný, jde zastáncům Moravy o jednotnost dopravního značení na všech druzích komunikací. „Hnědé značky se zemskou hranicí jsou nainstalované na paralelní silnici I/35. Dává nám proto smysl, aby po převodu převážné části dopravy byly osazeny i na dálnici, jinak se turistická informace o hranici z mysli lidí vytratí,“ argumentuje předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko. Ten se k partyzánskému vyznačení hranic v roce 2020 spolu s dalšími „hraničáři“ sám přihlásil.

Cílem původní iniciativy totiž bylo hranici Moravy zviditelnit a upozornit na historickou křivdu zrušení politické autonomie Moravy.

„Už v roce 1990 Federální shromáždění vydalo dosud platné usnesení, že se jednalo o akt nespravedlivý a poplatný totalitní praxi, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti,“ upozornil už dříve Mlejnek.

Z přístřešku u cyklostezky poteče voda do dvou moří, bude na hranici Moravy a Čech

Jak ministerstvo ve věci rozhodne, by mělo být známo v poměrně krátké době i s ohledem na výrobu a instalaci všech nových značek na téměř dvanáctikilometrovém úseku nové dálnice.

Rozmisťováním hnědých cedulí s historickými zemskými znaky na dálnicích a silnicích se před dvěma lety vážně zabývali už i poslanci. Návrh na označení zemské hranice však neprošel, ministerstvo financí jej zamítlo s odůvodněním, že značení nemá význam a znamenalo by zbytečný výdaj. Resort obrany argumentoval, že je návrh v rozporu s pravidly heraldiky a vexilologie. Ministerstvo dopravy ve věci tehdy zaujalo neutrální stanovisko.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém mýtě. Zasahují dvě desítky jednotek

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár skladovací haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky.

22. listopadu 2025  7:52,  aktualizováno  8:41

20 let od nástupu kancléřky Angely Merkelové. Jak změnila Německo i celou Evropu?

Angela Merkelová představuje své paměti v Curychu. (27. ledna 2025)

Před dvaceti lety, v úterý 22. listopadu 2005, složila Angela Merkelová slavnostní přísahu a ujala se funkce německé kancléřky. Byla tak vůbec první ženou i první političkou pocházející z bývalé NDR,...

22. listopadu 2025  8:28

Naslouchá i motivuje. Při terapii lidí s autismem či demencí pomáhá robot

Robot Robic je navržený speciálně pro terapeutické účely a provází klienty...

Umělá inteligence pomáhá lidem s autismem, demencí nebo mentálním a fyzickým postižením. Turnovská organizace Slunce všem testuje certifikovaného sociálního robota Robica. Byl navržen tak, aby se...

22. listopadu 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Zastánci Moravy chtějí hnědé značky na dálnici D35, na tahu je teď ministerstvo

Hnědá cedule s českým lvem a moravskou orlicí na silnici I/35 u rozestavěné...

Fanoušci zemské hranice mezi Čechami a Moravou žádají, aby na nové dálnici D35 byly instalovány značky, které na ni řidiče upozorní. O žádosti rozhodne ministerstvo dopravy.

22. listopadu 2025  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Důležité jsou hlavně vztahy s blízkými, říká lékařka paliativního týmu

Jičínský tým paliativní péče pod vedením lékařky Petry Čížkové (uprostřed v...

Jičínská oblastní nemocnice má od letoška speciální tým, jehož starostí je rozvoj paliativní péče, oboru, který v posledních letech zažívá vzestup. Vznikají paliativní ambulance, obor se dostává do...

22. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Poprvé bude adventní trh v opravené barokní konírně na zámku v Zákupech

ilustrační snímek

Adventní trh v zámecké konírně v Zákupech na Českolipsku bude letošní novinkou mezi předvánočními akcemi v Libereckém kraji. Monumentální prostor, který...

22. listopadu 2025,  aktualizováno 

Města a obce Moravskoslezského kraje chystají na Vánoce hudební program

ilustrační snímek

Vypsaná Fixa, Horkýže Slíže ale i Lenny, Aneta Langerová a Jana Kirschner a k tomu mimořádné koncerty dočasného sboru Ostrava zpívá gospel. To jsou hlavní...

22. listopadu 2025,  aktualizováno 

V Olomouckém kraji si advent mohou lidé užít ve městech, hradech i muzeích

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji si mohou atmosféru blížících se Vánoc lidé vychutnat v centrech měst, při speciálních vánočních programech na hradech či v Hanáckém muzeu...

22. listopadu 2025,  aktualizováno 

Nová vánoční výzdoba bude letos zářit v některých městech Zlínského kraje

ilustrační snímek

Nová vánoční výzdoba bude letos zářit v některých městech Zlínského kraje, například ve Vsetíně či Rožnově pod Radhoštěm, zjistila ČTK. Radnice a další...

22. listopadu 2025,  aktualizováno 

Vánoční výzdoba měst na Vysočině bude někde nákladnější než loni

ilustrační snímek

Vánoční výzdoba se ve městech na Vysočině rozsvítí na první adventní nedělí 30. listopadu. V některých městech bude bohatší než loni. Vzrostly i náklady na...

22. listopadu 2025,  aktualizováno 

Advent nabídne v Plzeňském kraji koncerty, trhy, výstavy i prohlídky památek

ilustrační snímek

Stovky akcí naplní také letos adventní čas v Plzeňském kraji. Města a obce, charity, farnosti, muzea, památky, spolky i sportovní kluby chystají bohoslužby,...

22. listopadu 2025,  aktualizováno 

Středočeská města chystají rozmanitý adventní program, populární jsou i trhy

ilustrační snímek

Středočeská města chystají rozmanitý adventní program, na řadě míst bude veřejné kluziště. Populární jsou i tematické trhy. V Kladně a Mladé Boleslavi budou...

22. listopadu 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.