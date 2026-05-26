Pardubice schválily plánovací smlouvu na novou arénu, investor postaví i terminál MHD

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:42
Sledovat Metro na Googlu
Pardubice v pondělí schválily plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit největší multifunkční hokejovou arénu na světě za miliardy korun. Právní dokument o desítkách stran, jehož příprava trvala dva roky, podpořili zastupitelé města. Za investicí stojí podnikatel Petr Dědek, který prostřednictvím své firmy vlastní majoritu v HC Dynamo.
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023) | foto: MHAP.cz - MULTIFUNKČNÍHOKEJOVÁ ARÉNA PARDUBICE

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Podle původních plánů mělo být...
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)
Petr Dědek, majitel HC Dynamo Pardubice
Na parcelu, kde má miliardář Petr Dědek postavit největší hokejovou halu na...
14 fotografií

„Rozhodnutí zastupitelů si nesmírně vážím. Pro celý projekt je to velký milník a další krok k tomu, abychom mohli začít stavět. Věřím, že tento moment se zapíše do dějin Pardubic,“ uvedl Dědek po jednání na sociální síti X.

Základní body dohody

1) Město nebude dávat investorovi žádnou provozní dotaci na arénu

2) Skládku odpadů, která je na parcele, odstraní investor na svoje náklady

3) Petr Dědek a jeho firma zaplatí velkou část infrastruktury v lokalitě (silnice, kanalizace, točny pro MHD atd.)

4) Obě strany se domluvily na výměně klíčových pozemků

5) Investor na Hůrkách postaví na svoje náklady parkovací dům a terminál pro autobusy

„Věříme, že investice může naše město posunout výrazně dopředu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Byl ve vyjednávacím týmu a na podobě smlouvy se podílel. Město se podle něj stane centrem kultury a aréna vytvoří multiplikační efekt v ekonomice.

Projekt měl většinovou podporu, hlasovalo pro něj 31 zastupitelů z 37 přítomných. Jen opoziční Filip Sedlák (Naše Pardubice) vyzval ke stažení materiálu s tím, že zastupitelé neměli dostatek času jej odpovědně prostudovat. Upozornil, že jde o rozsáhlý právní dokument, který měl přibližně 200 stran.

Do debaty se zapojil obyvatel Jan Bureš, kterému vadilo, že do procesu vzniku plánovací smlouvy nebyla zapojená veřejnost, zdá se mu, že se město neptalo lidí, jestli halu chtějí, nebo nechtějí. Dodal, že to podle něj působí dojmem, jako by lidé do celého jednání neměli mluvit.

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Plánovací smlouva je dobrovolný akt a pro investora není povinná. Slouží jako nástroj pro jasné nastavení podmínek mezi městem a investorem a může předejít sporům, řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). „Výrazně jsme zlepšili pozici města,“ dodal primátor.

Podpořili, i když měli výhrady

Dominik Bečka (Piráti) zmínil několik rizik, jedním by mohlo být, že investor halu nedokončí a na Nové Cihelně zůstane rozestavěné torzo. Protože jde o okrajovou část města, pro zastupitele to nebylo tak zásadní. „Nemůžu říct, že jsem z toho nějak nadšený. V tuto chvíli se mi ale hledá špatně důvod, proč to nepodpořit,“ řekl zastupitel Robert Hrdina (Zelení).

Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Podle radního Františka Brendla (Společně pro Pardubice) nejsou záměry podnikatele Petra Dědka zcela čitelné. Město s ním už v minulosti jednalo například o akcionářské dohodě o hokejovém klubu. Dědek získal majoritu. Radní zároveň připomněl, že v minulosti nehlasoval pro změnu územního plánu, kterou Dědek potřeboval, aby mohl halu a další objekty v plánovaném rozsahu uskutečnit. Plánovací smlouvu ale podpořil.

Kromě haly za miliardy korun chce Dědek stavět kolem ní další sportovní zázemí nebo hotel. Na Hůrkách plánuje velký parkovací dům a terminál pro MHD. Město také vyjednalo, že se nebude podílet na sanaci skládky komunálního odpadu, která je na Nové Cihelně od minulého století. Město také nebude přispívat na provoz haly.

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

Pokud některé kroky investor neudělá, má v plánovací smlouvě stanovené sankce, jsou ve statisících korun. „Sankce jsou velmi symbolické na tak velký projekt,“ řekl opoziční zastupitel Vít Ulrych (KDU-ČSL).

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

26. května 2026  11:02,  aktualizováno  12:07

Malí olomoučtí gepardi už dovádějí ve výběhu. Zoo prozradila, kdy je lze vidět

Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé...

Šestice mláďat geparda štíhlého, která se narodila minulý měsíc v olomoucké zoologické zahradě, už mají za sebou svůj první výlet do venkovního výběhu. Zoo z něj zveřejnila záběry dovádějících koťat,...

26. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

12. den na MS v hokeji 2026: Na závěr skupiny Česko vyzve favorita z Kanady. O čem zápas rozhodne?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v úterý 26. května závěrečnými zápasy základních skupin. Českou reprezentaci čeká ve Fribourgu atraktivní souboj s Kanadou, který může rozhodnout o konečném...

26. května 2026  11:53

Bývalého starostu Zlatníků policie stíhá za zneužití pravomoci

Jiří Rezek, ještě coby starosta Zlatníků Hodkovic na snímku z roku 2013, kdy...

Bývalého starostu Zlatníků-Hodkovic Jiřího Rezka policie stíhá za zneužití pravomoci a více než dvoumilionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního...

26. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mám teď jiné priority a ambice, řekl Feri u soudu. Psycholožka jeho propuštění podpořila

Dominik Feri v jednací síni teplického okresního soudu. (26. května 2026)

Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Tam už podruhé řeší jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. V lednu ji zamítli, Feri však uspěl se stížností u krajského...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno  11:50

Myší díra a Anenský podjezd v Pardubicích by se mohly otevřít street artu

ilustrační snímek

Město Pardubice hledá další vhodná místa pro legální graffiti a street art. Zaměřuje se hlavně na podchody, opěrné zdi a městské objekty. Jako vhodný pro...

26. května 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

Výstava Bylinky a koření v Jindřichově Hradci představí vzácné rukopisné herbáře

ilustrační snímek

Tisíciletou historií léčivých rostlin od magických rituálů po domácí kuchyni provede návštěvníky letní výstava v Muzeu Jindřichohradecka. Expozice s názvem...

26. května 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Při nehodě u Těšetic zemřel řidič, nezvládl řízení a narazil autem do obrubníku

ilustrační snímek

Při nehodě u Těšetic na Olomoucku zemřel v pondělí ráno jedenapadesátiletý řidič, který nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového...

26. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Veterináři v domě na Mladoboleslavsku našli v silně znečištěném prostředí 165 psů

Odhalení psí množírny na Mladobosleslavsku. (21. května 2026)

Policie spolu se veterinární správou odhalily minulý týden v jednom z rodinných domů na Mladoboleslavsku množírnu se 165 psy různých plemen, velikostí a stáří, převážně kříženců.

26. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie hledá dívku, která odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku

Policie hledĂˇ dĂ­vku, kterĂˇ odeĹˇla z psychiatrickĂ© lĂ©ÄŤebny v Jemnici na TĹ™ebĂ­ÄŤsku

Policie pátrá po šestnáctileté Melise Milanové, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Bydliště má na Chrudimsku. Dívka má...

26. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

NS zrušil verdikt, dle kterého měl stát platit pojišťovně náhradu za monopol VZP

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zrušil verdikt, podle kterého měl stát vyplatit pojišťovně Slavia náhradu škody 36 milionů korun. Kvůli změně zákona dočasně přišla o...

26. května 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Brzdí? Novou petřínskou lanovku testují už bez ochranných fólií. Kdy se svezou cestující?

Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100.

Na Petříně se znovu něco děje. Nové vozy lanovky už vyjely na trať. A tentokrát v plné kráse, bez ochranných fólií a montážních obalů. Praha tak dostala první pořádný pohled na to, jak bude obnovená...

25. května 2026  10:52,  aktualizováno  26. 5. 11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.