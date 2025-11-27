Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Milan Zlinský
  10:32aktualizováno  10:32
Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale patřící radnici odehrát minimálně 20 ze 26 zápasů základní části. Majitel Dynama si tím mimo jiné dělá prostor pro případné zápasy NHL.
Pardubická enteria arena.

Pardubická enteria arena. | foto: HC Dynamo

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....
9 fotografií

Na pondělním jednání zastupitelstva schválili politici parametry další spolupráce mezi radnicí a hokejovým klubem Dynamo.

A jednání městského parlamentu okamžitě spustilo na sociálních sítích lavinu debat o tom, co politici vlastně schválili. Jasně největší emoce vyvolal bod, který se týká dalšího fungování extraligového mužstva po plánované výstavbě nové moderní arény na Cihelně. Majitel klubu Petr Dědek by ji rád měl hotovou do tří let.

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Z dlouhé rozpravy totiž vyplynulo, že nejvyšší česká hokejová soutěž se klidně může dál hrát v městské enteria areně. „Myslím, že budou zklamaní hlavně fanoušci Dynama, kteří si mysleli, že budou chodit na hokej do moderní haly pravidelně. Nyní se zdá, že to bude spíše výjimka,“ uvedl dokonce náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice a dodal, že požadavek Petra Dědka na radnici všechny překvapil.

Ostatně o šoku mluví i Jan Kratochvíl, předseda představenstva Rozvojového fondu, kterému enteria arena patří. „Koukali jsme na lidi z týmu Petra Dědka s otevřenou pusou. To jsme absolutně nečekali. Pro nás je to ale vlastně dobrá zpráva. Jasné je, že aréna se bude lépe plnit, když v ní Dynamo zůstane,“ uvedl Kratochvíl, který je pověřen vedením fondu.

Redakce iDNES.cz má k dispozici přesné znění dodatku číslo 6 k Akcionářské dohodě mezi městem a firmou Petra Dědka HokejPce2020. A pravda je, že na první pohled si věty může vyložit každý, jak potřebuje. „Zcela novou skutečností, která nebyla v období přípravy a projednávání znění dodatku číslo 4 a dodatku číslo 5 jakkoliv projednána, je právo opce pro HC na využití enteria areny pro odehrání alespoň 20 soutěžních extraligových utkání základní části,“ stojí ve shrnutí materiálu, který zastupitelé schválili.

Leckdo by tak mohl nabrat pocit, že majitel Dynama si chce jen zajistit prostor pro odehrání přípravných duelů nebo zápasů Ligy mistrů, na které chodí méně fanoušků, a nebude mít tedy smysl pro ně otevírat halu pro více než 22 tisíc diváků. Ovšem to by byl omyl.

„Když to zjednoduším, tak je to tak, že když nám lidé z vedení klubu řeknou v srpnu, že opci využijí a že budou hrát v enteria areně extraligu, tak v tu chvíli musí odehrát minimálně 20 zápasů. Je to vlastně nula duelů, nebo aspoň 20. Možné je u nás hrát i celou základní část extraligy, která má 26 domácích utkání. Jde čistě o extraligu, o Lize mistrů není řeč,“ popsal dohodu Kratochvíl a vysvětlil, že play off nebo případná baráž by se hrála v nové aréně na Cihelně.

„To jsme řekli jasně, že Dynamo v březnu a v dubnu v enteria areně nechceme. V té době jsou největší české haly blokované kvůli hokejovému play off, a my tak získáme velkou výhodu, protože budeme vlastně jediní volní pro velké koncerty a podobné akce,“ dodal.

Opce může znamenat i prostor pro zápasy NHL

Sám Petr Dědek zatím nechce pro mnohé překvapivý bod blíže komentovat. „Všechno je ještě hodně v mlze. Šlo nám o nějaký univerzální plán, abychom byli připraveni úplně na všechno. Aby nás pak něco nepřekvapilo. Nastavili jsme si s radnicí nějaké mantinely, jak by naše spolupráce měla pokračovat. Nemá cenu teď komentovat detaily, nová aréna zatím nestojí,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Dědek.

Podle hned několika oslovených politiků dává požadavek Petra Dědka z ekonomického pohledu smysl. Byť většina z nich je překvapena z toho, že přistál na stole.

„Já si osobně myslím, že Dynamo opci na arénu města bude využívat. Z ekonomického hlediska nebude mít smysl hrát zápasy proti Kladnu, Olomouci nebo Budějovicím v obří hale pro dvacet tisíc lidí,“ uvedl opoziční zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Ten navíc dodává, že při jednání s městem zaznívá ještě jeden argument, proč by extraliga kromě duelů se Spartou Praha nebo Hradcem Králové mohla zůstat v městské aréně pro 10 194 lidí.

„Tým kolem Petra Dědka sonduje situaci kolem možného zapojení Dynama do evropské divize NHL. I z tohoto hlediska by opce měla smysl,“ uvedl Haas a jeho slova potvrdil i Kratochvíl z fondu. „Ano, o NHL se mluví. Otázka je, nakolik to je reálné, ale pan Dědek je známý tím, že má odvážné plány,“ doplnil Kratochvíl.

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Miliardář z Vrchlabí, který klub koupil od města v červnu 2020, o zámořské soutěži spekulovat nechce. „To s tím vůbec nesouvisí. Čeká nás ještě hodně práce, tak daleko zatím nejsme,“ doplnil Dědek.

Pardubická enteria arena.
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027. (18. prosince 2023)
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027. (18. prosince 2023)
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027. (18. prosince 2023)
9 fotografií

Nicméně jeho požadavek alespoň prozatím politikům udělal radost. Nemusí v této chvíli řešit, jak využít zejména velké hlediště enteria areny. O led je takový zájem, že s ním problém nebude v žádném případě.

„Nová aréna pana Dědka nebude konkurencí naší haly. To bude aréna z jiné dimenze. To je jako srovnávat zápas NHL s krajským přeborem. Naopak mohou fungovat synergie obou objektů během větších sportovních akcí a turnajů,“ uvedl náměstek Jan Hrabal z ANO, který sám v hokejovém Dynamu dlouhé roky pracoval.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi je zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji Vizovic. Řidič...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Lounský soud odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito

ilustrační snímek

Soud v Lounech dnes odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito za účelem zvážení dalšího postupu. Obžaloba ženy viní z přečinu ohrožování výchovy...

27. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Metro Muzeum a probíhající rekonstrukce podchodu

vydáno 27. listopadu 2025  12:54

Sezonu v Libereckém kraji zahájí o víkendu skiareály na Ještědu a v Harrachově

ilustrační snímek

Sezonu v Libereckém kraji o víkendu zahájí první dva skiareály. Lyžovat se bude na Ještědu v Liberci a v krkonošském Harrachově. Běžkaři mohou využít upravené...

27. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Rizikové silnice v Karlovarském kraji jsou u Trstěnic, Fr. Lázní a Sokolova

ilustrační snímek

Nejnebezpečnější místa na silnicích v Karlovarském kraji jsou podle četnosti nehod u Trstěnic na Chebsku, u Františkových Lázní a na obchvatu Sokolova....

27. listopadu 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal...

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od...

27. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚS: O náhradě újmy za smrt chlapce, jenž vypadl z okna, rozhodne civilní soud

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost tří pozůstalých po pětiletém chlapci, jenž zemřel po pádu z okna. Okresní soud v Táboře potrestal za usmrcení z nedbalosti...

27. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Plzeň schválila plán udržitelné mobility do roku 2035, vychází z podnětů občanů

ilustrační snímek

Plzeňští radní dnes schválili Plán udržitelné mobility Plzně na roky 2026 až 2035. Největší podporu má rozšiřování sítě tramvajových tratí, dokončení...

27. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  11:28

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, uvedla škola, kde studoval

ilustrační snímek

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala na facebooku škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Mluvčí ministerstva...

27. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.