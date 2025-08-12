Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup

Milan Zlinský
  12:52aktualizováno  12:52
Do Pardubic po více než 20 letech opět dorazí Stanley Cup. Na Pernštýnské náměstí ho dnes večer doveze útočník Tomáš Nosek, který se v červnu radoval z triumfu v dresu týmu Florida Panthers.
Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025)

Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025) | foto: HC Dynamo

Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025)
Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025)
Český hokejista Tomáš Nosek si užil mistrovské oslavy i s rodinou.
Český hokejista Tomáš Nosek zvedá nad hlavu Stanley Cup.
7 fotografií

Naposledy se taková hokejová sláva konala na Pernštýnském náměstí v dubnu 2012.

Tehdy Pardubice získaly svůj poslední mistrovský pohár a v kádru byl i teprve devatenáctiletý útočník Tomáš Nosek, který tak získal první velký úspěch svojí kariéry.

A právě on bude mít na svědomí další velkou hokejovou veselici. Třináct let po té první přiveze Stanley Cup. Nejstarší hokejovou trofej světa, kterou už více než sto let bere vítěz zámořské Národní hokejové ligy.

„Ahoj, Pardubáci, 12. srpna přivezu na Pernštýnské náměstí Stanley Cup. Přijďte se všichni podívat. Moc se na vás těším,“ uvedl Nosek na facebookové stránce Dynama Pardubice.

Právě jeho mateřský klub bude celý úterní program, který odstartuje v 17 hodin, pořádat a organizovat. „Nechceme všechno prozradit dopředu, aby byli fanoušci překvapení, ale můžu třeba říct, že zahraje kapela Verona nebo Márdi z Vypsané fixy. Diváci uslyší i Adélu Krátkou, která před našimi zápasy pravidelně zpívá hymnu,“ prozradil alespoň něco mluvčí HC Dynamo Pardubice Jan Mroviec.

Ten zároveň dodal, že dát dohromady celou akci nebylo vůbec lehké. Problém byl třeba i s převozem samotného hokejového grálu. „Stanley Cup poletí do Pardubic z Lotyšska. Původně to vypadalo, že dorazí poměrně pozdě. Naštěstí se Tomášovi podařilo sehnat letadlo tak, aby pohár přiletěl do Pardubic co nejdříve. Hrozilo, že ho tady bude mít relativně krátkou dobu,“ doplnil Jan Mroviec.

Akce potrvá tři hodiny a dá se čekat, že historické náměstí bude praskat ve švech. Hodně napověděla Noskova autogramiáda, kterou měl minulý týden ve Sportovním parku. Zájem o jeho podpis byl tak veliký, že se specialista na obrannou hru musel podepisovat skoro dvě hodiny.

„Bohužel na náměstí nebude pro zisk podpisů prostor. Program bude hodně našlapaný, ale mohu fanouškům slíbit, že na pódium dorazí i brankář Vítek Vaněček, který byl s Tomášem ve vítězném kádru Floridy. Tomáš navíc s pohárem navštíví i některé instituce. Určitě půjde třeba na radnici,“ uvedl Jan Mroviec.

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není se čemu divit, že hokejové město bude celé na nohou. Už je to hodně dávno, co byla slavná trofej na delší dobu v Pardubicích. A bylo to tehdy podruhé a naposledy.

V roce 2001 totiž pořádal show na náměstí útočník Milan Hejduk, který se radoval v dresu Colorada Avalanche. A hned o rok později na Masarykově náměstí řádil Dominik Hašek se svými kumpány z Detroitu Red Wings ve složení Jiří Šlégr, Jiří Fischer a Jiří Hudler. Když Hašek vyhrál o pár let později v dresu Rudých Křídel podruhé, už se to obešlo bez velké akce v ulicích.

„Tomáš Nosek se stal teprve sedmým hráčem ve více než stoleté historii Dynama, který v kariéře oblékl pardubický dres a zároveň získal Stanleyův pohár. Následoval Patrika Eliáše, Milana Hejduka, Dominika Haška, Františka Kaberleho, Davida Krejčího a Michala Rozsívala. Když statistiku zúžíme na odchovance, je Tomáš po Milanu Hejdukovi a Dominiku Haškovi teprve třetím Pardubákem se slavnou trofejí,“ podtrhl výjimečnost situace Jan Mroviec.

Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025)
Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025)
Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025)
Český hokejista Tomáš Nosek si užil mistrovské oslavy i s rodinou.
7 fotografií

Nosek odešel do zámoří z Pardubic v roce 2014. V sezoně 2016/2017 vyhrál s Grand Rapids Griffins Calder Cup, který bere šampion AHL. Hned po tomto úspěchu po něm sáhl v rozšiřovacím draftu nový klub NHL Vegas Golden Knights, se kterým si, byť neúspěšně, zahrál první finále Stanley Cupu.

Někdejší ofenzivní útočník se v zámoří proměnil ve specialistu na bránění, který je u koučů velmi ceněný. To potvrdil i trenér Floridy Paul Maurice, když Noska a jeho spoluhráče ze čtvrtého útoku poslal na led těsně před koncem posledního zápasu, tak aby mohli slavit přímo na hřišti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku...

12. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

V Česku přibývá dětí s postižením, které se místo ve škole učí doma

V České republice přibývá dětí s postižením, které se místo vzdělávání v prostředí škol učí doma, upozorňuje poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s...

12. srpna 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

Proměněné břehy, korunované novým ostrůvkem, zdravá zeleň, upravené komunikace, zkrocené parkování, replika stadionu i zvýšená protipovodňová ochrana. Takhle by mohl v budoucnu vypadat vltavský...

12. srpna 2025  18:02

Dvanáct fotografů, inspirující řeka. Snímky ukáže festival v Novém Městě

Celý měsíc od půli srpna do půli září bude patřit festivalu „Nové fotografie nad Metují“. Zahrne dvě výstavy současných tvůrců v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, návštěvníky naláká i do přírody....

12. srpna 2025  17:50

Žena šla o holích v kolejišti, projíždějící vlak ji odmrštil a vážně zranil

Na trati mezi Ledečkem a Sázavou v úterý dopoledne srazil vlak starší ženu, která šla v kolejišti, utrpěla těžké zranění. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Provoz ve zmíněném úseku...

12. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  17:41

Farma U veselýho psa na Pardubicku plánuje zřídit nový azyl pro staré psy

Farma U veselýho psa v Dražkově u Sezemic na Pardubicku, která se stará o desítky psů i další zvířata, plánuje rozšíření. Postaví mimo bytovou zástavbu azyl...

12. srpna 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Královéhradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř tři miliony korun

Královéhradecký kraj pokračuje v podpoře malých venkovských prodejen. Mezi 42 provozovatelů obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s...

12. srpna 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor ze strany některých místních obyvatel. Petici proti...

12. srpna 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Archeolog: Hradiště u Češova na Jičínsku není pravěké, ale z raného středověku

Současný archeologický výzkum na hradišti Valy u Češova vyvrátil některé hypotézy. Mohutné opevnění není pravěké, ale z období raného středověku. Není také...

12. srpna 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.