Vedení radnice náhle otočilo na středečním jednání rady města. „Jde o podnikatelské riziko investora. Není možné, aby radnice byla pod tlakem, že se bude stavět jen v případě, že dotaci schválíme. Navíc nemůžeme finančně podporovat soukromou halu z veřejných peněz,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
Změnu kurzu hlásí i politici z hnutí ANO, kteří se ještě před pár dny tvářili, že akci spíše podpoří.
„Tento bod jsme z pondělního jednání zastupitelstva stáhli. Stejně jsme ještě neměli uzavřená všechna jednání s investorem, takže to ani jinak nešlo. V tuto chvíli celou věc odsouváme na neurčito. Město není nyní připraveno arénu finančně podpořit,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
|
Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte
Aréna miliardáře Petra Dědka by měla stát kolem 11 miliard. Předpokládaný termín zahájení výstavby byl ještě na podzim ve druhém čtvrtletí roku 2026 a její dokončení bylo naplánováno na třetí čtvrtletí roku 2028. Hala pro více než 22 tisíc lidí má mít jedenáct nadzemních a dvě podzemní podlaží. Plánováno v ní je i muzeum Dynama.
V území má být 3 279 parkovacích míst z toho 159 pro zaměstnance. Produkce odpadu se odhaduje na 450 tun za rok (z toho 159 tun má být komunální, ostatní separovaný). Průměrná roční spotřeba vody pro všechny objekty se předpokládá na 143 tisíc metrů krychlových.