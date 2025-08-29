Komická světská kantáta z roku 1732, inspirovaná zákazem pití kávy pro ženy, nabídne barokní operní styl i jemný nadhled.
V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do kostela sv. Martina. Vstupné na místě.
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Do mateřských škol v Jihomoravském kraji půjde v pondělí po prázdninách asi 40.000 dětí. Žáků základních škol bude kolem 107.000. Prvňáků kraj očekává...
Policie prověřuje případ střelby brokovnicí v Nové Vsi u Prahy, kterou opilý muž údajně hrozil romským dělníkům při výkopových pracích. Podle serveru romea.cz, který na případ upozornil, jim muž...
Čtvrteční požár roubenky a stodoly v Bukovci na Frýdecko-Místecku způsobil škodu sedm milionů korun. Při hašení se zranil jeden z dobrovolných hasičů. Příčinu...
Prvních patnáct studentů začne 1. září výuku v nové firemní střední škole - Akademii pelhřimovského Agrostroje. Ta otevírá dva tříleté technické obory operátor - programátor průmyslových robotů a...
Tříletý podmíněný trest a peněžitý trest přes 16 milionů korun navrhují žalobci z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jedné z hlavních postav kauzy...
V sobotu 30. srpna ožije od 20:00 Sokolský park v Holicích netradičním koncertem. Zazní Kantáta o kávě Johanna Sebastiana Bacha v podání souboru Barocco sempre giovane pod vedením dirigenta Vojtěcha...
Tečku za 20. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu Za poklady Broumovska učiní v sobotu 30. srpna v 18:00 v kostele sv. Vojtěcha v broumovském klášteře hradecká Filharmonie s dirigentem Kasparem...
Zlínská zoo dokončila stavbu půlhektarového záchranného a chovného centra pro lvy. Domov tady najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu....
„Dvoje trenky, dvoje onuce, ponožky, dvoje montérky.” Na 150 horníků, kteří k 1. září končí s fáráním na dole ČSM ve Stonavě, se tam v posledních dnech vystřídalo před okénkem Ivety Válkové. Ta se v...
Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit...
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Ve Frýdku-Místku bude na tři měsíce uzavřená frekventovaná ulice 17. listopadu. Oprava za 20 milionů korun začne 1. září a potrvá do 30. listopadu. Uzavírka se...
Začátek školního roku zkomplikuje řidičům v Olomouci uzavírka frekventované Erenburgovy ulice, která spojuje čtvrt Hejčín – včetně hejčínské gymnázia – s olomouckým průtahem a dálnicí na Prahu....