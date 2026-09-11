Holice chtějí pozemky pro rozšíření hřbitova, nejdřív plánují kolumbárium

Holice na Pardubicku chtějí od Správy železnic koupit za milion korun pozemky, které použijí k rozšíření hřbitova a pro odpočinkovou zónu. O odkupu bude v pondělí rozhodovat zastupitelstvo. Pozemky mají v souhrnu přes 6600 metrů čtverečních. ČTK to řekl starosta Ondřej Výborný (Pro Holice).
"Lokalita u Vysokomýtské ulice souvisí především s možným rozšířením hřbitova a výstavbou kolumbária. Zároveň ji vnímáme jako rozvojovou plochu, která by v budoucnu mohla sloužit například jako odpočinková zóna. Nejde ale o území určené k výstavbě," řekl Výborný.
Současnou kapacitu hřbitova omezuje mimo jiné vysoká hladina spodní vody, která komplikuje klasické pohřbívání do země. Areál se nachází na vyvýšené terénní ploše v sousedství nevyužívaného starého židovského hřbitova. K jeho problémům patří také dožilý asfaltový povrch hlavní cesty, nevyhovující zázemí technických služeb a chybějící kolumbárium, místo pro uložení uren.
Město má hotovou koncepci rozvoje hřbitova a projektuje výstavbu kolumbária, toalet a skladů pro technické služby, které se o hřbitov starají. "Největší část pozemků je určena právě jako rezerva pro případné budoucí rozšíření hřbitova. V první fázi je pro nás nejdůležitější právě kolumbárium a zázemí pro technické služby i návštěvníky hřbitova," řekl starosta.
Odkup pozemků budou zastupitelé schvalovat v pondělí, panuje pro to všeobecná shoda. Finanční výbor k němu dal kladné stanovisko, řekl Výborný. "Cílem je, aby se projekt kolumbária a dalších staveb podařilo v příštím volebním období uskutečnit. Pokud vše dobře půjde, bude připravený včetně projektové dokumentace a stavebního povolení. Samozřejmě bude záležet také na výsledku voleb a prioritách případného nového vedení města," uvedl starosta.
Dožilý asfalt na hlavní cestě by mohl nahradit česaný beton s pojezdovým mlatem, plochy mezi hroby mají tvořit především drcené kamenivo a kačírek. Obnovit chce město také mobiliář hřbitova nebo osvětlení. Do proměny je zahrnutý také prostor u pomníku obětem druhé světové války. Městský hřbitov vznikl v roce 1850. Jeho kapacita se v dalších desetiletích postupně rozšiřovala. Dnes má okolo 2100 hrobových míst.