Holice na Pardubicku dokončují re-use centrum, otevřou ho na podzim

Město Holice na Pardubicku dokončuje re-use centrum. Ve sběrném dvoře ho plánuje otevřít na podzim. Lidé tam najdou věci, které někdo odložil, ale jsou stále použitelné. Zároveň budou moci přinést předměty, které už nepotřebují, a dát jim tak druhý život. ČTK to řekl starosta Ondřej Výborný (Pro Holice).
"Teď je na místě kovová konstrukce, která se bude oplášťovat. Technické služby mezitím připravují provozní řád i vnitřní vybavení centra, aby po dokončení stavby a kolaudaci mohl provoz co nejdříve začít," řekl Výborný. Přínosem re-use centra je podle něj především opětovné využití věcí a materiálů. "To, co pro někoho může být odpadem, může být pro jiného stále užitečnou věcí," dodal.
Re-use centrum bude v hale o rozloze zhruba 100 metrů čtverečních. Přibližně polovinu prostoru zabere sklad a druhou část místo, kde si lidé budou moci vybrat odložené věci. "Lidé dnes vyhazují spoustu věcí, které jsou stále funkční. Nejčastěji jde o nábytek, sportovní vybavení, dětské hračky, kola, nádobí nebo různé vybavení do domácnosti," řekl ČTK vedoucí sběrného dvora Martin Bartoníček.
Stavba re-use centra vyjde město na téměř 4,2 milionu korun. Součástí zakázky jsou stavební a montážní práce, terénní úpravy, napojení na technickou infrastrukturu i likvidace odpadu, který při stavbě vznikne.
První re-use centrum v Pardubickém kraji vzniklo v roce 2018 ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. O rok později se přidaly Chrudim a Heřmanův Městec. V dalších letech následovaly Pardubice, Letohrad, Svitavy a Ústí nad Orlicí.