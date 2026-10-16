Šance starosty Filipa Šťastného (ANO) na sestavení koalice v prvním městském obvodu Pardubic se snížily poté, co se na magistrátu začala rýsovat spolupráce stran bez hnutí ANO. Podobný scénář se může opakovat i v obvodu, kde se o koalici jedná navzdory předchozí dohodě vítězného ANO s dalšími subjekty, zjistila ČTK.
"Máme podepsanou koaliční dohodu. Dnes má taková koaliční dohoda zřejmě cenu jen toho papíru. Vím o tom a jdou ke mně informace i od lídrů jednotlivých stran, že nějaký tlak na ně je asi vyvíjen a řeší se i alternativní koalice bez nás," řekl Šťastný.
V roce 2022 v prvním městském obvodu Pardubic vytvořily koalici ANO, ODS a Společně pro Pardubice, což jí dalo osm zastupitelů z 15.
Hnutí ANO si teď naplánovalo stejně početnou koalici. Znovu oslovilo ODS a nově Progresivní Pardubice a lidovce. Všechny tři subjekty ale jednají o pětikoalici na magistrátu, kvůli tomu tam hnutí ANO patrně skončí po 12 letech ve vedení města.
Teď se podle lídrů uskupení na radnici prvního obvodu vyčkává, jak to celé dopadne. David Kollert (ODS) očekává, že pokud občanští demokraté sestaví koalici na magistrátu, mohla by se podobná spolupráce promítnout i do vedení prvního městského obvodu. To potvrzuje i lídr Progresivních Pardubic Lukáš Havlena.
"Myslím si, že po tak dlouhé době, kdy tady vládlo ANO, je pro Pardubice opravdu dobré, když dojde k nějaké větší změně. Město už delší dobu přešlapovalo na jednom místě a potřebuje opravdu nový impulz," řekl Kollert.
Koalici by tak mohly subjekty vytvořit s uskupením Naše Pardubice s lídrem Filipem Sedlákem, který je dlouhodobým kritikem současného vedení krajského města. Spekuluje se také o tom, že on by se mohl stát starostou obvodu.
"Přemýšleli jsme o tom, jestli nebude lepší varianta, když tam místo starosty Šťastného budu já. Beru to ale, že je to zatím předčasné. Bavíme se o tom a uvidíme," řekl Sedlák.
Sedlák se sejde s potenciálními koaličními partnery o víkendu a projednají program. Podle něj bude rozhodující výsledek jednání o koalici na magistrátu. On je na veřejnou funkci připravený na velké nebo malé radnici, ale jeho kolegové z uskupení si to musí rozmyslet, mají svá civilní povolání.
"Nemám strach, že by to kdokoliv z nich nezvládl. Je to ale velký krok z komfortní zóny. Lidé se vám budou posmívat, nadávat a pozornost bude upřená na vás. I proto si to chceme pořádně rozmyslet," řekl Sedlák.
Hnutí ANO v Pardubicích oproti volbám v roce 2022 oslabilo ze čtyř mandátů na tři. Naše Pardubice obhájily tři mandáty. Nově uspěly Progresivní Pardubice se dvěma zastupiteli a lidovci s jedním. Žijeme Pardubice posílily z jednoho na dva mandáty, zatímco Starostové a nezávislí získali dvě křesla oproti žádnému v minulých volbách.