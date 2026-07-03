Holice upraví farní zahrady pro veřejnost, mají hotový projekt

V centru Holic na Pardubicku vznikne upravený veřejný prostor, který zpřístupní dosud málo využívané farní zahrady. Město je má od církve pronajaté na 20 let a má dokončený projekt na jejich obnovu. ČTK to řekl starosta Ondřej Výborný (Pro Holice).
"V tuto chvíli máme hotový projekt a budeme soutěžit dodavatele. Doufám, že se podaří vysoutěžit tak, aby bylo možné co nejdříve zahájit stavbu. Zahrady zůstanou co nejvíc zachované v současné podobě, nechceme měnit jejich charakter," řekl Výborný.
Zahrady budou díky novým cestám lépe průchozí a přístupné budou celoročně. Kromě nových betonových a dlážděných cest tam město instaluje nové lavičky, upraví zeleň a odstraní staré dřeviny. Investice podle Výborného vyjde na 3,4 milionu korun.
Ve svahu chce postavit stupně, které poslouží i jako menší amfiteátr pro kulturní a komunitní akce. Prostor bude přístupný veřejnosti minimálně po dobu 20 let na základě smlouvy s římskokatolickou farností.
"Pokud by vlastník zahrad smlouvu předčasně ukončil, zaplatí městu náhradu ve výši jedné dvacetiny hodnoty investice za každý zbývající rok dohodnuté doby výpůjčky. Farnost navíc zajistí na své náklady navazující úpravy v hodnotě zhruba 400.000 korun, konkrétně vybuduje parkovací stání a bránu pro vjezd do nově oddělené části zahrad," řekl Výborný.
Farní zahrady jsou v sousedství barokního kostela sv. Martina a jednopatrové fary, která byla dokončena v roce 1734. Podobu chráněného kostela navrhl podle dochovaných plánů Kilián Ignác Dientzenhofer. Až do poloviny 19. století byl v prostoru kolem kostela hřbitov, jehož existenci dnes připomíná už jen část bývalé hřbitovní zdi a několik dochovaných náhrobků.