Horko a rekonstrukce ovlivňuje letní návštěvnost památek v Pardubickém kraji

Uplynulou polovinu letních prázdnin hodnotí provozovatelé památek a ubytovacích zařízení v Pardubickém kraji rozdílně. Zatímco návštěvnost některých turistických cílů ovlivnila vedra nebo rekonstrukce, o ubytování v rekreačních areálech mají lidé stabilní zájem, zjistila ČTK.
Hrad Svojanov letos kvůli červnovým vedrům zaznamenal propad návštěvnosti, do konce roku by se ale mohl přiblížit loňským výsledkům. Kastelán Pavel Haluza odhaduje, že návštěvnost by mohla být podobná jako v roce 2025, kdy na hrad zavítalo zhruba 53.000 lidí.
"Přelom června a července byl úplně tristní, návštěvnost spadla na dno. Potom se to ale zlepšilo a lidé zase začali chodit," řekl Haluza.
Hrad na vysoké teploty reagoval otevřením nové odpočinkové zóny v předhradí. V galerii vznikla bezplatná herna, kde se mohou návštěvníci s dětmi v horku ochladit. V sousedních prostorách je také výstava o včelách. Podle kastelána ale zatím návštěvníci tuto možnost využívají spíše méně.
Skanzen Veselý kopec u Hlinska na Chrudimsku má v polovině roku oproti loňsku mírný úbytek návštěvníků. Promítlo se do toho špatné počasí o Velikonocích nebo letní parna, která návštěvám památek moc nenahrávala.
"Když bylo horko, bylo v areálu opravdu málo lidí, to počasí by zvládl jenom sebevrah. Pro nás nejsou návštěvnická čísla to hlavní, jsme především rádi, když jsou u nás lidé spokojení," řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
Muzeum proto dělá návštěvnické programy i v týdnu a od loňska má přes hlavní sezonu otevřeno i v pondělí. Skanzen tím vychází vstříc turistům, protože jiné památky mívají první den v týdnu zavřeno.
Litomyšlský zámek zatím v létě zaznamenává opatrnější průběh sezony. Návštěvnost je podle kastelána Petra Weisse zatím spíše volnější než v předchozích letech, přestože před prázdninami chodily na prohlídky plné skupiny.
Slabší návštěvnost si správa zámku vysvětluje například tím, že část lidí odjíždí na dovolené do zahraničí. Vliv mohou mít také pokračující práce spojené s rekonstrukcí.
"Část veřejnosti čekala na to, až nebude kolem zámku lešení. Myslím si, že nás ještě může potkat vlna zvýšeného zájmu, až bude všechno opravdu hotovo," řekl kastelán. Lešení stavební firma odstranila zhruba v polovině července.
Rekreační areál Pod Černým lesem v Žamberku má i letos dobrou sezonu. Nejžádanější sruby a chatky s koupelnou a záchodem bývají obsazené dlouho dopředu, někteří hosté si pobyt rezervují už na příští rok a výjimkou nejsou ani objednávky na sezonu 2028. Tradiční návštěvníci se do areálu pravidelně vracejí. Rekordmany jsou volejbalisté z Nového Jičína, kteří tam absolvují už 50. ročník svého soustředění.
"U chatek nám počasí prakticky nehraje roli, protože lidé mají pobyty rezervované dlouho dopředu a přijedou za každého počasí. Jiné je to u stanů a karavanů, kde rozhoduje předpověď. Zároveň vidíme, že se pobyty zkracují, místo týdenní dovolené zůstávají hosté nejčastěji tři až čtyři dny," řekl Kulhánek.