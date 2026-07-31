Horko komplikuje provoz na koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi

Železniční provoz mezi Přeloučí a Pardubicemi od dnešního odpoledne komplikuje horko a výpadky zabezpečovacího zařízení. Vlaky jezdí v tomto úseku koridoru v omezeném režimu. Technici se snaží závady odstranit. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
"Zabezpečovací zařízení se přehřívá a detekuje chyby. Když se teploty blíží k 35 stupňům Celsia, je potřeba počítat s tím, že zabezpečovací zařízení v úseku této trati je vystavené přímému slunečnímu záření. Teplota těchto zařízení pak může dosahovat až kolem 60 stupňů Celsia, což může způsobovat technické problémy," řekl Kavka.
Jak dlouho obtíže potrvají, nelze odhadnout. Technici jsou na místě a snaží zjistit, kde se zařízení přehřálo a potom pomohou případně vadné součásti vyměnit. Cestující proto musejí počítat s tím, že vlaky neprojedou úsekem obvyklou rychlostí.
"Může dojít například ke krátkodobému zastavení vlaků nebo se jezdí takzvaně na přivolávačku. To znamená, že obsazeným úsekem může projet pouze jeden vlak a provoz je řízen omezeným způsobem," řekl Kavka.