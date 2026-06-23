Horní Jelení na Pardubicku získalo pozemky pro stavbu až pěti bytových domů

Město Horní Jelení na Pardubicku získalo za 1,6 milionu korun pozemky pro bytovou výstavbu. Vzniknout by na nich mohlo až pět městských domů s 90 byty. Radnice tím reaguje na rostoucí poptávku po bydlení ve městě. ČTK to řekl starosta Petr Tupec (ODS).
Horní Jelení o pozemky v severozápadní části města usilovalo dlouhodobě. "Byly zablokované, protože na nich vázly dluhy," řekl starosta. Město má podle něj nyní k dispozici 1,2 hektaru.
Aby bylo možné na pozemcích stavět, musí město nejprve udělat změnu 13 let starého územního plánu. "Věřím, že ji do konce letošního roku dokončíme. Lidé z našich startovacích bytů mají zájem zůstat v Horním Jelení, ale chybí jim další možnosti bydlení. Nové bytové domy by jim měly umožnit zůstat ve městě i ve chvíli, kdy zakládají rodiny," řekl Tupec.
Podle územní studie se místo pro bytovou výstavbu hodí a pozemky mají dostatečnou kapacitu pro stavbu inženýrských sítí i dostatek pitné vody. Podle studie lze oblast také dobře dopravně napojit. "Zároveň bychom nechtěli v Horním Jelení stavět vysoké paneláky. Počítáme maximálně se zástavbou do tří pater," řekl starosta.
Město s přibližně 1900 obyvateli také uvažuje o tom, jak stavbu domů zaplatit. Původně chtělo získat dotace ze Státního fondu podpory investic. Ten je ale podle starosty vyčerpaný a tak Horní Jelení hledá jiné možnosti. "Zvažujeme cestu družstevního bydlení. Jde o návrat k modelu, který u nás v minulosti fungoval, a umožňuje například to, aby město mělo v projektu určitý podíl a mohlo lépe regulovat jeho podobu. Chceme se tím vyhnout situaci, kdy by byty sloužily jen jako investice k pronájmu, a naopak podpořit, aby v nich žili skuteční obyvatelé města a stali se jeho součástí," řekl starosta.
Podle Tupce jde o dlouhodobý projekt, který potrvá minimálně deset let, protože město nebude stavět byty najednou. "Chceme postupovat po etapách, například začít jedním domem, vyhodnotit finanční, časovou i administrativní náročnost a podle toho pokračovat dál," dodal starosta.