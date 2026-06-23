Horní Jelení na Pardubicku získalo pozemky pro stavbu až pěti bytových domů

Autor: ČTK
  15:08aktualizováno  15:08
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Horní Jelení na Pardubicku získalo za 1,6 milionu korun pozemky pro bytovou výstavbu. Vzniknout by na nich mohlo až pět městských domů s 90 byty. Radnice tím reaguje na rostoucí poptávku po bydlení ve městě. ČTK to řekl starosta Petr Tupec (ODS).

Horní Jelení o pozemky v severozápadní části města usilovalo dlouhodobě. "Byly zablokované, protože na nich vázly dluhy," řekl starosta. Město má podle něj nyní k dispozici 1,2 hektaru.

Aby bylo možné na pozemcích stavět, musí město nejprve udělat změnu 13 let starého územního plánu. "Věřím, že ji do konce letošního roku dokončíme. Lidé z našich startovacích bytů mají zájem zůstat v Horním Jelení, ale chybí jim další možnosti bydlení. Nové bytové domy by jim měly umožnit zůstat ve městě i ve chvíli, kdy zakládají rodiny," řekl Tupec.

Podle územní studie se místo pro bytovou výstavbu hodí a pozemky mají dostatečnou kapacitu pro stavbu inženýrských sítí i dostatek pitné vody. Podle studie lze oblast také dobře dopravně napojit. "Zároveň bychom nechtěli v Horním Jelení stavět vysoké paneláky. Počítáme maximálně se zástavbou do tří pater," řekl starosta.

Město s přibližně 1900 obyvateli také uvažuje o tom, jak stavbu domů zaplatit. Původně chtělo získat dotace ze Státního fondu podpory investic. Ten je ale podle starosty vyčerpaný a tak Horní Jelení hledá jiné možnosti. "Zvažujeme cestu družstevního bydlení. Jde o návrat k modelu, který u nás v minulosti fungoval, a umožňuje například to, aby město mělo v projektu určitý podíl a mohlo lépe regulovat jeho podobu. Chceme se tím vyhnout situaci, kdy by byty sloužily jen jako investice k pronájmu, a naopak podpořit, aby v nich žili skuteční obyvatelé města a stali se jeho součástí," řekl starosta.

Podle Tupce jde o dlouhodobý projekt, který potrvá minimálně deset let, protože město nebude stavět byty najednou. "Chceme postupovat po etapách, například začít jedním domem, vyhodnotit finanční, časovou i administrativní náročnost a podle toho pokračovat dál," dodal starosta.

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