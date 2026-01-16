Netřídí, zaplatí. Svozová firma chystá pro obce revoluci v systému sběru odpadů

Radek Latislav
  15:12
Společnost Liko, která zajišťuje svoz komunálního odpadu na Svitavsku, plánuje změnit systém výpočtu výše poplatku za svoz odpadu. Lidé v budoucnu zaplatí víc, pokud bydlí v obci, kde obyvatelé málo separují odpad. Do motivačního systému adresného poplatku se města příliš nehrnou.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.

Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
Část odpadu ze Svitavska končí v brněnské spalovně.
7 fotografií

Disciplinovaným obcím na Svitavsku, které se snaží dělat co nejvíc v oblasti odpadového hospodářství, by náklady za svoz odpadu nemusely do budoucna už tolik růst. Společnost Liko, která zajišťuje svážení odpadu z více než 52 obcí na Svitavsku, připravuje revoluční změnu v systému poplatků za odpad.

Opatovec na Svitavsku je jednou z mála obcí v regionu, kde se neustále zvyšuje počet obyvatel. Jen za posledních deset let jde o zhruba 100 obyvatel. Protože spolu s tím roste množství komunálního odpadu, obec s necelými 750 obyvateli se snaží co nejvíc motivovat obyvatele k třídění.

Každý měsíc sváží společně s plastem od rodinných domů i papír. Obec domácnostem loni rozdala 500 kompostérů na biologicky rozložitelný odpad a letos ke snížení celkového množství přispěje i obecní štěpkovač, který pomůže snížit množství dalšího zeleného odpadu.

„Každoročně děláme prořezy stromů a i lidi ke kontejnerům vozí větve. Rozhodli jsme se proto pořídit štěpkovač, z něhož vyprodukovanou dřevní hmotu rozdáme zájemcům z řad obyvatel zdarma,“ řekl starosta Opatovce Lukáš Kudrna.

Vše dělají proto, aby částka za svoz odpadu nerostla tak rychlým tempem. Ale společnost Liko účtuje všem obcím podobné částky bez ohledu, jak se snaží separovat.

Poplatek v Opatovci tak letos povyskočil z 950 na tisíc korun. Obec společnosti Liko navíc musí ještě doplatit necelých 60 korun za každého obyvatele.

Liko chce povzbudit obce k separaci

Obcím, jako je Opatovec, by náklady za odpadové hospodářství nemusely do budoucna už tolik růst nebo by se mohly dokonce mírně snížit. Odpadová společnost Liko chystá změnu v systému poplatků za odpad. Poplatek má být nově rozdělen na dvě části, aby obce byly motivovány k přijímání opatření snižování množství odpadu na svém území, což má udržet poplatek za svoz pod kontrolou.

Nemusíte platit za odpady, tvrdila lidem AI. Zmatení občané pak volali na radnici

„Jedna částka bude fixní, která bude pro všechny obce v podstatě stejná. Ta druhá bude motivační a bude nastavena podle toho, jak se daná obec staví k systému třídění a naplňování zákonných limitů daných zákonem o odpadech. Tento systém donutí některé černé pasažéry k tomu, aby začali něco činit,“ uvedl starosta Svitav David Šimek, který je zároveň místopředsedou představenstva společnosti Liko.

Některé obce totiž místo investic do odpadového hospodářství zaplatí raději za každého občana půlku nákladů za svoz komunálního odpadu.

„Nový systém je donutí k zamyšlení, zda by peníze, kterými dotují poplatek za odpad, neměly raději investovat do opatření, která pomohou snížit samotnou výši poplatku,“ dodal Šimek.

Paušální poplatek pro občany je demotivující, řešení se nabízí

Některým městům se osvědčil motivační systém adresného poplatku za každou domácnost na základě sběru vytříděného odpadu od domu. Například v Letohradě může domácnost získat slevu až 500 korun na osobu.

Paušální poplatek za svoz odpadu je sice administrativně jednoduchý, ale dlouhodobě demotivující. Obyvatelé, kteří odpad poctivě třídí a produkují ho méně, platí stejně jako ti, kteří netřídí vůbec.

Celosvětově nejlépe ověřený systémem, který funguje úspěšně třeba v Itálii, ale i na Slovensku, je tzv. systém spravedlivého poplatku (PAYT – plať za to, co vyhodíš), v rámci něhož občané platí za reálnou produkci svého směsného komunálního odpadu.

„Jednou z hlavních bariér, proč se PAYT v řadě samospráv stále nezavádí, je kombinace obav, legislativního rámce a zažitých zvyklostí. Samosprávy se často obávají složitosti změny, administrativní náročnosti, změnu systému odpadového hospodářství nebo negativní reakce obyvatel,“ řekl Vojtěch Nozar za společnost JRK, která pro samosprávy vyvinula program, jenž pomáhá s efektivním a postupným zavedením PAYT.

Za vodu i teplo zaplatí Češi letos víc. Velký průzkum srovnává, kde bude nejdráže

Řešení existuje i pro obyvatele paneláků na sídlištích s odpadovými hnízdy, kde je největší problém s neukázněnými lidmi, kteří pod rouškou anonymity házejí do kontejnerů materiály, které do směsného odpadu vůbec nepatří. V posledních dnech s přeplněnými kontejnery na směsný odpad bojují v Ústí nad Orlicí na sídlištích v Hylvátech, Dukla a v Podměstí.

„Jak je vidět z fotografií pořízených během kontroly, směsný odpad reálně tvořil pouze asi 30 až 40 procent celkového obsahu. Více než polovina objemu kontejnerů byla zaplněna odpadem, který měl skončit v nádobách na plast, papír, sklo nebo bioodpad. Kontrolované kontejnery na tříděný odpad přitom byly poloprázdné,“ uvedlo na svých stránkách město.

Podle Nozary se nejvíce osvědčují zejména uzamykatelná stanoviště nebo hnízda s přístupem na čip či klíč, aby byl vstup umožněn pouze obyvatelům konkrétní bytové jednotky a byla odstraněna anonymita.

Adresné třídění se v Itálii osvědčilo

„Například na Slovensku platí, že samosprávy podle zákona nesmí dotovat odpadové hospodářství ze svého rozpočtu a náklady musí přenášet na obyvatele. To přirozeně vytváří výrazně silnější motivaci zavádět spravedlivé a adresné systémy než v Česku. PAYT tam proto není vnímán jen jako motivační poplatek, ale jako součást komplexního nastavení sběru – včetně typu nádob, frekvence svozu, uzamykatelných stanovišť a zajištění adresnosti, férovosti a ztráty anonymity,“ dodal manažer.

Odpad opět podraží. Chybí odvody za úklid vlhčených ubrousků

V Itálii díky adresnému poplatku dosahují míry třídění až kolem 90 procent a zároveň snížily produkci směsného komunálního odpadu na přibližně 40 kg na obyvatele za rok.

Velký problém zejména pro větší města představují také obyvatelé bez trvalého pobytu. Třeba ve Svitavách žije odhadem o dva tisíce obyvatel více, než je registrováno. Tito lidé sice tvoří odpad, ale neplatí za něj. Náklady na jejich odpad tak nesou všichni s trvalým pobytem, kteří za odpad platí. Ne náhodou tak Svitavy skončily ve srovnání okresních měst na páté příčce s nejvyšší cenou za svoz odpadu. Ta se letos vyšplhala na 1 068 korun.

Obcím postupně rostou náklady na likvidaci odpadu. Limit produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele se totiž postupně snižuje a je klíčovým pro stanovení poplatku za skládkování. V roce 2026 činí limit na obyvatele 150 kg. Za všechen odpad, který přesáhne tento limit, si obec podstatně připlatí, letos to bude 1 600 korun za tunu.

Legislativa od roku 2026 přinesla městům také povinné třídění textilu, což představuje pro obce další povinnost. Na Svitavsku bude separaci a svoz textilu zajišťovat společnost Liko, což si vyžádá investice do nových vozidel a kontejnerů. Tyto náklady mají být pokryty z úspor společnosti z minulých let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností

V ulici Jaselská nedaleko Vítězného náměstí v Praze 6 jsou již v ulicích...

Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci MPLA. Způsobů, jak parkování hradit, ale zbývá několik, samo město zavedlo nový Online parkovací automat.

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o 1,47 milionu korun. Když odmítl dál platit, jeho fotky, kde byl obnažený, rozeslala na několik...

16. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V Sanatoriu Pálava se kontrolují nedodělky,provozovatel stavbu převezme za měsíc

ilustrační snímek

V Sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku, jehož stavba je již dokončená, se nyní kontrolují vady a nedodělky. Vše má být hotové tak, aby bylo možné...

16. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. Budování komplexu pojmenovaného Nusantara by ráda zahájila letos....

16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. Budování komplexu pojmenovaného Nusantara by ráda zahájila letos....

16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Petr Štrunc a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. Podnikatel Petr Štrunc, který ODS opustil v roce 2013, se žalobou...

16. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Byla jsem líná, vysvětlovala řidička, proč neoškrábala auto. Policista ji donutil

Policisté v Brně donutili řidičku očistit si auto od sněhu

Auto zasypané sněhem zastavili v minulých dnech policisté na frekventované Hradecké ulici v Brně. Jeho řidička si před jízdou očistila čelní a boční skla na své straně. Zbytek vozu připomínal spíše...

16. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Na přejezdu v Bystřičce se srazil vlak s autem, nehoda je zřejmě bez zranění

ilustrační snímek

Na železničním přejezdu v Bystřičce na Vsetínsku se dnes odpoledne srazil osobní vlak s osobním autem. Nehoda se zřejmě obešla bez zranění, řekl ČTK policejní...

16. ledna 2026  14:24

Před reprezentačním zápasem bude v Horácké aréně i program pro veřejnost

ilustrační snímek

V Horácké aréně v Jihlavě se bude před zápasem české reprezentace v basketbalu konat i akce pro veřejnost. Rodinný den bude 28. února. Mužská reprezentace k...

16. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Plzeňská policie odvolala pátrání po nesvéprávném muži, sám se přihlásil

ilustrační snímek

Plzeňská policie dnes odvolala pátrání po sedmadvacetiletém mentálně postiženém muži z Plzně, který byl od středy pohřešovaný. Sám se přihlásil na policejní...

16. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeňská policie odvolala pátrání po nesvéprávném muži, sám se přihlásil

ilustrační snímek

Plzeňská policie dnes odvolala pátrání po sedmadvacetiletém mentálně postiženém muži z Plzně, který byl od středy pohřešovaný. Sám se přihlásil na policejní...

16. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Do Antarktidy dnes odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity

Do Antarktidy dnes odjela prvnĂ­ ÄŤĂˇst vÄ›deckĂ© expedice Masarykovy univerzity

Do Antarktidy dnes odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity. Šestnáctičlenný tým odjel z Brna mikrobusem na vídeňské letiště, kde se k němu...

16. ledna 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Neziskovky v mrazech nabízejí bezdomovcům přístřeší, někteří o to ale nestojí

Bezdomovci, zima mráz, chatč, slum, ulice, bydlení, naděje, charita, most,...

Mrazivé počasí nejenže lidem bere z peněženek větší peníze na vytápění, ale pro ty, kteří žádná kamna nemají, mnohdy znamená i ztrátu života. Lidem bez přístřeší se proto snaží pomáhat různé...

16. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.