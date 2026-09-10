Hotel Bohemia v Chrudimi by se měl otevřít včetně parkoviště asi za pět let

Jednání Chrudimi s vlastníkem dlouho uzavřeného místního hotelu Bohemia se zřejmě blíží ke konci. Hotel by se měl opravit a otevřít asi za pět let, město mu k tomu poskytne pozemek pro vybudování podzemního parkoviště před budovou. Před dokončením jsou smlouvy, které budou řešit vztahy mezi městem a vlastníkem hotelu, společností Homa holding, řekl ČTK starosta František Pilný (ANO).
"V případě jejich podpisu majitel hotelu slibuje, že do pěti let otevře hotel v původním rozsahu, že postaví a zprovozní a zkolauduje podzemní parkoviště minimálně v původním rozsahu, protože spekuluje o tom, že by tam ještě udělal víc parkovacích míst," uvedl Pilný.
Hotel Bohemia začala firma Homa holding rekonstruovat počátkem roku 2013, kdy patřila tehdejšímu majiteli Jaroslavu Strnadovi. Později přišla kvůli vyšetřování podezření z dotačního podvodu o evropskou dotaci a práce zastavila. Firmu Homa holding včetně hotelu pak koupila společnost Bazcom, v rekonstrukci ale nepokračovala.
Nový majitel s městem léta vyjednával, aby nemusel stavět nákladné podzemní parkoviště pro hotelové hosty i veřejnost, k čemuž mu Chrudim pronajala pozemek. Navrhoval výstavbu levnějšího parkování na povrchu, což město odmítlo. Firmu Homa holding s hotelem koupila v roce 2024 firma Commercial Gamma, jejímž jednatelem je Miroslav Dorňák, který byl do roku 2022 místopředsedou představenstva společnosti Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada. Ovládá mimo jiné realitní společnost BlackBird Real Estate.
Chrudim v roce 2023 odstoupila od smlouvy na pronájem pozemku. Společnost Homa holding se snažila soudně domoci rozhodnutí, že nájemní vztah trvá, což Okresní soud v Chrudimi zamítl. Jednání o odvolání krajský soud odročil, aby obě strany mohly najít smírné řešení.
Podle Pilného by firma Homa holding měla mít od města smluvně zaručené pozemky k výstavbě parkoviště, což je také podmínkou pro bankovní financování. Město naopak požaduje, aby mu firma přenechala pozemky, které vlastní pod komunikacemi. Jednou z možností je směna pozemků či další vyrovnání. Pro starostu je důležité, aby hotel fungoval a nestala se z něj ubytovna či bytový objekt. Důležité je i parkoviště, míst pro auta je v oblasti stálý nedostatek. Budova bude potřebovat rozsáhlou modernizaci, původní nedokončená rekonstrukce už neodpovídá současnému standardu.
Pilný nevylučuje, že by smlouvy se společností Homa holding mohli zastupitelé schválit ještě v tomto volebním období. Pokud by byly dokumenty připravené, svolal by mimořádné jednání zastupitelstva.