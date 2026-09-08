Hrad Kunětická hora u Pardubic dnes patřil výhradně handicapovaným

Autor: ČTK
  12:59aktualizováno  12:59
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| foto: ČTK

Hrad Kunětická hora u Pardubic dnes patřil výhradně handicapovaným návštěvníkům. Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) spolu s Národním památkovým ústavem (NPÚ) pro ně uspořádaly akci Památka bez bariér, která pomáhá lidem s handicapem navštívit a poznat státní památky. V několika skupinách se na prohlídkách vystřídalo více než 75 lidí, řekl novinářům koordinátor NRZP Pardubického kraje Martin Polák.

"Účast potvrdili handicapovaní lidé z organizací Tamtam a Tichý svět, Křižovatka handicap centrum Pardubice, Denní stacionář Slunečnice z Pardubic a Domov sociálních služeb Slatiňany. Těch posledních jsou dvě skupiny," uvedl Polák. Pro veřejnost dnes zůstal hrad zavřený, aby návštěvníci se specifickými potřebami měli větší komfort a také dostatek času si hradní areál užít.

Návštěvníci i jejich doprovod si prohlédli hradní palác, Rytířský sál, místnost s pranýři, nahlédli i do vězení. Otevřený pro ně byl i Jurkovičův palác, kde je výtah. Mobilní návštěvníci se mohli podívat i do věže a hradní kaple. Před vstupem do hradu nechali organizátoři přistavit speciální mobilní toaletu, kterou mohou používat i vozíčkáři. Akce byla určena pro lidi špatně chodící a na vozíčku, zrakově postižené, lidi s kombinovaným postižením a další.

Seniorka Marcela Čecháková, která je na vozíčku, hrad navštívila s manželem poprvé před pěti desítkami let, kdy byla památka ještě ve špatném stavu. "Měl to tady hrozně rád, ale vždycky jsme skončili jen na nádvoří, protože to nikde nebylo přístupné," uvedla Čecháková. Na Kunětické hoře také viděla několik divadelních představení.

"Ti lidé se nikam nedostanou a jsou vděční za všechno. Navíc když je můžeme vyvézt až nahoru, protože by to sami nedošli," řekla Edita Jelínková z Denního stacionáře Slunečnice. Organizace vypravila na Kunětickou horu 12 lidí, devět seniorů a tři mentálně postižené.

U každé památky před zařazením do akce pro postižené organizátoři posuzují, zda vyhovuje potřebám a pro lidi s jakým typem omezení se hodí. Určí také, v kterých částech se prohlídky mohou konat. Pro neslyšící se připravuje překlad do znakového jazyka, pro nevidomé haptické knížky a modely.

NPÚ na Sychrově, který spravuje státní památky v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji, připravuje akci Památka bez bariér každý rok v jiném regionu. Loni to bylo na zámku Sychrov na Liberecku, předtím v hospitálu Kuks na Trutnovsku a o rok dříve ve Slatiňanech na Chrudimsku. Projekt začal v roce 2022 na zámku v Zákupech. "Až budeme akci v Pardubickém kraji připravovat příště, už víme, že to bude na zámku Litomyšl," řekla ČTK Lucie Bidlasová z NPÚ na Sychrově. Obdobné aktivity pořádají i další správy NPÚ v Česku.

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