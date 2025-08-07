Výklad se zaměří na dochované stavební prvky a jejich historický význam. Začátek prohlídky je ve 13:30 na nádvoří horního hradu. Vstupné: dospělí 220 Kč, snížené 180 Kč, děti 70 Kč.
Litice nabídnou výpravu po stopách hradní architektury
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?
Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...
Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov
Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...
Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?
Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák
Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?
Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru
Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...
ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal
Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...
Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec
V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...
Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...
Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí
Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...
Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy
Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...
Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu
Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...
FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025
Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století
Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...
Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama
Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...
Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy
Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...
Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody
Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...
Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení
Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...