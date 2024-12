Rychmburk bude opět nedobytný. Kvůli opravě mostu musí vzniknout nové schodiště

Krátkodobě nedobytným se stane středověký hrad Rychmburk. Kvůli generální opravě hlavního mostu před vstupní bránou se jedinou přístupovou cestou stane dočasné schodiště. Dominanta Předhradí leží totiž na skalním ostrohu vysoko nad říčkou Krounkou, jen z jihozápadní strany byl při stavbě hradu vytesán hradní příkop, který v pozdějším období překlenul most. Ten je dnes v tristním stavu.

„Pokud to bylo jen trochu možné, omezovali jsme vjezd na most hlavně větším zásobovacím autům. Stav původní železobetonové konstrukce z roku 1957 je opravdu špatný,“ řekl kastelán hradu Petr Tejkl.

Pardubický kraj jako vlastník památky začal od léta hledat firmu, která by most do příští návštěvnické sezony opravila. Do prvního kola výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, proto bylo vyhlášeno kolo druhé.

„Na jednání Rady Pardubického kraje jsme vybrali nejvýhodnější nabídku na první etapu opravy mostu. Ta se bude věnovat demolici stávající nosné konstrukce a jejímu nahrazení novou konstrukcí ze železobetonu včetně bezešvé hydroizolace. Vysoutěžená cena je necelých šest milionů bez DPH,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a sport Dušan Salfický.

Jediná cesta po schodišti

Kvůli demolici původního mostu bude muset vyrůst dočasné kovové schodiště, které od centra obce zpřístupní hradní příkop i samotný hrad. Hrad by jinak byl zcela nepřístupný. „Kvůli novému schodišti budeme muset posunout stávající dřevěný altán před mostem. Stane se z něj přes hradní příkop jediná přístupová cesta do hradu, když nepočítáme turistickou stezku od Krounky,“ uvedl Tejkl. Hradní restaurace bude do dokončení nového mostu uzavřena.

Demolice mostu přijde na řadu až v příštím roce, letos bude mít dodavatelská firma za úkol obnažit původní železobetonovou konstrukci.

Po dohodě s památkáři bude nový most k nerozeznání od toho stávajícího. „Zábradelní zdi budou vypadat stejně, na parapetních římsách budou osazeny kamenné římsové desky a také vozovka bude obnovena z kamenných dlažebních kostek. To podstatné pro další prodloužení trvanlivosti mostu bude skryté uvnitř,“ sdělil radní pro kulturu Roman Línek.

Kraj chce mít most hotový do začátku nové návštěvnické sezony. Na generální opravu mostu by měla v roce 2026 navázat druhá etapa, která by spočívala v citlivé rekonstrukci spodního průchodu z hradního příkopu do bylinkové zahrady.