Nejvyšší soud zrušil část verdiktu v kauze zakázek kladrubského hřebčína

Nejvyšší soud se kauzou zabýval od loňského ledna na základě dovolání odsouzených i tehdejšího nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. Výrok poskytla mluvčí NS Gabriela Tomíčková, plné odůvodnění zatím není k dispozici.

U tří lidí Nejvyšší soud vyhověl jejich vlastním dovoláním. V případě pěti dalších lidí a firmy Chládek a Tintěra soud naopak vyhověl Střížovu dovolání, podanému v jejich neprospěch. Týká se to také bývalého ředitele stavební firmy Cettus Vladimíra Nového, který si vyslechl nejpřísnější trest ze všech obžalovaných, a to tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let. Dostal také peněžitý trest 200 tisíc korun.

Stříž u některých aktérů prosazoval přísnější právní kvalifikaci, případně zpochybňoval uložení trestu pod zákonnou sazbou.

U jednoho odsouzeného vyhověl Nejvyšší soud jak jeho vlastnímu dovolání, tak podnětu žalobců. Naopak odmítl dovolání dalších čtyř lidí a firmy Chládek a Tintěra, stejně tak odmítl Střížovo dovolání ohledně dvou dalších lidí a také ohledně zproštěných firem DOP Construction a Strabag. Z výroku tak plyne, že vrchní soud bude znovu rozhodovat o devíti lidech a jedné firmě, ve zbytku verdikt zůstává pravomocný.

Výběr zakázek ohrozil dotaci

Kauza se týkala přípravy a realizace zadávacího řízení v projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Stíhání souviselo s první a druhou etapou obnovy památky. Podle státního zastupitelství ohrozilo jednání obžalovaných dotaci na rekonstrukci hřebčína ve výši 250 milionů korun.

V únoru 2023 pražský vrchní soud v hlavní linii pravomocně potrestal 12 lidí a firmu Chládek a Tintěra. Uložil jim podmíněné či peněžité tresty, podobně jako předtím východočeský krajský soud.

Podle předsedkyně odvolacího senátu se u soudů neprokázalo, že by ceny za opravy byly výrazně nadhodnocené. Trestná činnost se tak týkala pouze výběru zakázek. Při uložení trestů pod zákonnou sazbou justice zohlednila také to, že od spáchání skutků uplynula dlouhá doba.

V dubnu 2023 vrchní soud potvrdil ještě vinu společností Metrostav, Metrostav Infrastructure a Cettus i bývalého oblastního šéfa Metrostavu Jiřího Mottla. Neuložil jim však další tresty, protože byli dostatečně potrestáni v jiných kauzách. V této linii už Nejvyšší soud verdikt letos v dubnu potvrdil, když odmítl dovolání žalobců i Metrostavu.