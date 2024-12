Kladruby nad Labem

Hřebčín oslaví svátek patrona koní

Příchozí se mohou těšit na prohlídky stájí v Kladrubech nad Labem i ve Slatiňanech, kde se dozví více o chovu, historii a využití tohoto slavného českého plemene. Prohlídky probíhají od 10.00 do 15.00 a vzhledem k omezené kapacitě je vhodné zakoupit vstupenky online předem. Unikátní jen i načasování celé akce, která proběhne také v den svatého Štěpána, patrona koní.

Litomyšl

Zámek zve na jedinečnou exkurzi

Vánočně vyzdobené interiéry zámku v Litomyšli nabídnou poslední adventní víkend originální prohlídku. Při té návštěvníci nahlédnou do zámecké kuchyně, kde se bude skutečně péct, a připomenou si vánoční zvyky pravé aristokracie. V zámecké kapli bude vystaven vyřezávaný lidový betlém. Na sobotu 21. prosince je navíc připraven varhanní koncert. Chybět nebude ani malá exkurze do svátečního prostředí císařského dvora. Tou si návštěvníci připomenou přesně 135 let od návštěvy Františka Josefa I. Vstupenky lze zakoupit online nebo přímo v den prohlídek v pokladně zámku na arkádovém nádvoří.

Moravská Třebová

Vánoční bigbít v klubu Duku Duku

Vánoční čas dostane v klubu Duku Duku unikátní rozměr díky tradičnímu bigbítovému večeru, který každoročně přitahuje milovníky pohodové hudby. Na pódiu se na první svátek vánoční představí hned čtyři hudební jména – Bluemy, Kaderus Blues, Rozcapený bobr a Hana Kaa, jejichž energické riffy, syrové vokály a bluesové linky vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Událost patří mezi oblíbené sváteční akce a letos odstartuje ve 20 hodin. Pro návštěvníky je to skvělá příležitost, jak oslavit závěr roku ve společnosti dobré muziky. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji i na místě od 250 korun.