Nová knížka někdejšího redaktora pardubické MF DNES „Duchodění v důchodění“ nabízí krátké úvahy, inspirace k zamyšlení a postřehy ze života pamětníka.
Zápisky tohoto „regionálního zvídavce“ osloví širokým rozhledem, humorným nadhledem i hlubším životním vhledem. Dílko s autobiografickými prvky je psáno čtivou a zábavnou formou, slouží k pobavení i poučení a dává nahlédnout do osobního i profesního života saniťáka, starosty, úředníka i novináře. Ocení ho čtenáři, kteří své období „důchodění“ rádi naplňují „duchoděním“.
Knihu vydalo nakladatelství Sursum. O hudební doprovod se postará skupina Mireliz a vstupné je dobrovolné.