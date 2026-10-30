Hudební festival ve Skutči nabídne klasiku, operu i rockové hity

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok od 14. března do 9. května 12 koncertů a představení. Dvaadvacátý ročník přehlídky zahrne klasickou hudbu, operu, balet, filmové melodie i rockové hity v symfonickém aranžmá. Předprodej vstupenek začne 11. listopadu v 11:11, řekl za pořadatele Matěj Zelinka.
Festival zahájí 14. března v Kulturním klubu Skuteč koncert z Mozartovy tvorby. Orchestr Virtuosi Pragenses doprovodí sopranistku Noemu Erbu a barytonistu Národního divadla v Praze Miguelangela Cavalcantiho. Následovat bude o týden později balet Popelka s hudbou Johanna Strausse mladšího v podání Divadla města Ústí nad Labem. Operní program 11. dubna doplní Rossiniho Lazebník sevillský v českém překladu Jaromíra Nohavici.
Součástí festivalu bude také program mimo Skuteč. Na hradě Rychmburk v Předhradí vystoupí 4. dubna flétnistka Maria Mikhailova a kytarista Libor Janeček se španělskými a jihoamerickými skladbami, včetně hudby argentinského skladatele Astora Piazzolly. V Regionálním muzeu Skuteč nabídne soubor Trigonum Musicum koncert pro harfu, hoboj a violoncello s repertoárem od baroka po hudbu 20. století.
Jedním z dalších bodů programu bude 18. dubna Malý princ. Herec Jan Cina a zpěvačka Vendula Příhodová vystoupí společně se smyčcovým Unique Quartet a klavírním doprovodem. Filmovou hudbu představí 21. dubna Královéhradecké kvarteto v evangelickém kostele v Proseči. Na programu budou melodie z filmových sérií Pán prstenů, Star Wars, Harry Potter a Piráti z Karibiku i z dalších filmů. V Chrasti vystoupí 25. dubna pěvecké sbory Rubeš a Slavoj s programem nazvaným Cesta kolem světa. Soubor Leggiero Quartet následně propojí tvorbu Antonína Dvořáka a George Gershwina se skladbami skupiny Beatles a zpěvačky Adele.
V Luži se 2. května představí soubor Solitutticelli - Brno Cello Quartet. Čtyři violoncella zahrají skladby odJohanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta po filmové melodie a písně skupin ABBA, Coldplay a Queen. Rockovou a popovou hudbu v symfonickém aranžmá nabídne 7. května projekt Symphonized na zimním stadionu ve Skutči. Spojí skladby skupin Linkin Park a Imagine Dragons s doprovodem Filharmonie Bohuslava Martinů a pěveckého sboru Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Vystoupí také sólisté MAKY a Martin Čupka. Zazní například písně Numb, One More Light, Believer, Demons a Thunder.
Festival uzavře 9. května koncert 4 Tenoři, kterou tvoří Marian Vojtko, Michal Bragagnolo, Pavel Vítek a Jan Kříž. Zpěváky doprovodí Unique Quartet. "Chceme, aby si každý mohl v programu najít to své. Právě v tom je kouzlo našeho festivalu, klasická hudba u nás není uzavřený svět, ale otevřený prostor pro nové zážitky," řekla Lenka Frídlová z pořadatelského týmu.