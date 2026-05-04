Politikovo ne inovačnímu centru může kraj připravit o obří dotaci

David Půlpán
  15:22aktualizováno  15:22
Pardubický kraj zatím nemůže stavět výzkumné a inovační centrum u Matičního jezera v Pardubicích za 318 milionů korun. Proti stavebnímu povolení se odvolal zastupitel Pardubic Filip Sedlák. Kraj tak může přijít o dotaci 147 milionů korun. Politici Pardubického kraje poprvé na vlastní kůži zjišťují, jak bolí srážka s pardubickým opozičním politikem.
Vizualizace inovačního centra, které chce v Pardubicích nechat postavit kraj.

Od roku 2024 se pokouší získat povolení na stavbu Pardubického výzkumného inovačního centra v ulici Ke Tvrzi. Uprostřed čtvrtě rodinných domů měla vzniknout pětipodlažní budova. Místní se ozvali, kraj projekt upravil, budovu snížil o jedno patro a nakonec se s tím všichni smířili. S jednou výjimkou.

„Ryze kancelářský objekt v tomto místě nemá co dělat,“ říká zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice). Ten v sousedství vlastní pozemek a podal odvolání proti stavebnímu povolení.

Sedlák řadu let tvrdě kritizuje vedení Pardubic. Teď se opozičník, který se sám označuje za „ničitele sebevědomí politických garnitur“, poprvé výrazně střetl s krajem. V tomto případě jeho krok může celý plán zlikvidovat. Stavbu musí kraj podle dotačních podmínek dokončit do prosince 2027. To je šibeniční termín ve chvíli, kdy je nutný čas na odvolací proces, výběrové řízení na zhotovitele i na samotnou stavbu.

„Podaným odvoláním se zvyšuje riziko, že projekt nebude možné realizovat za podmínek spolufinancování Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Původní plán musel kraj změnit

Do složité situace se kraj dostal vlastním přičiněním. V novém centru chce nabídnout zázemí pro firmy, výzkum a laboratoře zaměřené mimo jiné na AI. Původní plán však dostatečně neprojednal s místními. Ti se báli problémů s parkováním, vadilo jim kácení stromů i výška budovy. Kraj část jejich výhrad uznal, projekt stáhl a upravil.

„Všichni, kdo podali odvolání, byli ze strany Pardubického kraje kontaktováni a byla jim nabídnuta možnost projednání důvodů odvolání. Až na jednu osobu všichni tuto možnost využili,“ uvedl náměstek hejtmana Dušan Salfický (ANO). Tím ale kraj ztratil čas, který teď politikům chybí.

Ve sporu jde o to, zda je podobný administrativní projekt v souladu s územním plánem. Stavební úřad už soulad s územním plánem potvrdil. Jenže Sedlák podal odvolání, ve kterém tvrdí, že stavba inovačního centra územnímu plánu odporuje. A opírá se o podporu někdejšího tvůrce územního plánu Pardubic architekta Milana Košaře. „Jednoznačně dochází k porušení stávajícího územního plánu,“ uvedl Košař.

Dodal, že pozemek je podle územního plánu určen pro vícepodlažní bydlení s občanským vybavením, to by mělo tvořit 60 procent projektu. Jen jako doplněk zde může být i stavba pro administrativu a veřejnou správu. „Dochází tu k tlaku vyššího orgánu, s tím, že je tu dotace, která by mohla propadnout. Považuju to za precedens. Zákon platí pro všechny, ať je to kraj nebo jednotlivý stavebník,“ řekl Košař.

O tom, kdo má pravdu, bude po uplynutí zákonných lhůt rozhodovat krajský úřad. A to je další komplikace. Úředníci, kteří mají o odvolání nestranně rozhodnout, jsou zaměstnanci kraje. Hejtman Martin Netolický (3PK) přitom deklaroval, že stavba je pro kraj klíčová. Sedlák se tak bude moci bránit tím, že jsou při svém rozhodování podjatí. Samotný proces odvolání může trvat i několik měsíců.

V této fázi Sedlákovi stačí zdržovat. I kdyby nakonec spor prohrál, časový odklad může znamenat ztrátu dotace 147 milionů z evropských fondů. On sám věří, že je už rozhodnuto. A viní kraj, že nehledal v Pardubicích jiné vhodnější místo, když i místní obvod byl proti. „Kraj trval na svém špatném řešení, kvůli kterému nakonec o tuto dotaci přijde,“ uvedl Sedlák.

Ten připustil, že nyní čelí velkému tlaku, aby stavbě nebránil. A to dokonce od bývalých kritiků tohoto záměru Pardubického kraje. „Stál jsem v čele odporu na obvodu i v městském zastupitelstvu, ale kraj udělal ústupky, budovu zmenšil a upravil. Zapojení institucí včetně Univerzity Pardubice navíc ukazuje, že centrum má svůj smysl,“ uvedl zastupitel Pardubic Dominik Bečka (Piráti).

Podle Pardubického kraje je to strategický projekt, který přinese laboratoře pro umělou inteligenci a propojí vědu s praxí. V tiskové zprávě uvedl, že i přes „zřejmou snahu blokovat tento projekt“ jej hodlá uskutečnit. Není bez šance. Praxe ukazuje, že termíny, do kterých má být dílo podle podmínek dotace hotové, jsou mnohdy gumové a lze si vyjednat výjimky.

Například nový pavilon C Domova pro seniory v České Třebové měl být podle dotačních podmínek dokončen v prosinci 2025, město si ale vymohlo půlroční odklad. Mluvčí Dominik Barták uvedl, že kraj aktivně jedná o podmínkách poskytnutí dotace s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jednodušší cestou by pro kraj samozřejmě bylo, kdyby Sedlák odvolání stáhl. Takové variantě ale podle svých slov dává 20 procent. „Jsem přesvědčen, že to nestáhnu. Pokud ale za mnou začnou chodit občané z okolí, ať to odvolání stáhnu, že si tuto stavbu přejí, tak se na to budu dívat jinak,“ uvedl Sedlák.

Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

