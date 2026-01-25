Svitavští záchranáři mají nové zázemí poblíž obchvatu, dočkají se i hasiči

Výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v areálu Svitavské nemocnice čeká v těchto dnech velké stěhování. Ze stísněných prostor se přesouvá k obchvatu města. Do čtyř let se dočkají i hasiči.
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.

foto: Radek Latislav, MF DNES

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Svitavská záchranka má nové zázemí za 77 milionů. (20. ledna 2026)
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Stavba dvoupodlažní budovy se sedmi temperovanými garážovými stáními pro zásahová vozidla je vyjma pardubického ředitelství největším výjezdovým stanovištěm v kraji.

Nová základna na kraji města za 77 milionů korun nejenže zlepší poskytování a dostupnost přednemocniční péče mimo Svitavy, ale bude plnit i důležitou roli v zázemí Zdravotnické záchranné služby ve východní části Pardubického kraje.

Do Svitav přitečou další stamiliony. Na stanoviště záchranky i hasičů

„Při jednáních s krajem jsme si po těžkých jednáních obhájili sedm garážových míst. Svitavy jsou pro nás centrem dopravní obslužnosti. Proto zde kromě aut v ostrém provozu budeme mít záložní vozidla, která budou v případě nějakého výpadku poskytnuta na jiná výjezdová stanoviště na Svitavsku a Orlickoústecku,“ vysvětlil Igor Paar, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

Od února budou v nové základně připraveny k výjezdu 24 hodin denně tři posádky záchranářů se dvěma velkými sanitkami a jedním osobním autem v systému rendez-vous pro lékaře.

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
Svitavská záchranka má nové zázemí za 77 milionů. (20. ledna 2026)
Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.
„V části objektu, který je stavebně částečně odkloněn, vznikl také přednáškový sál, kde budou probíhat pravidelná školení našich zaměstnanců z okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí,“ dodal Paar k novým prostorám, kde výjezdové posádky naleznou kompletní zázemí v podobě odpočinkového pokoje i osmi pokojů pro lékaře a záchranáře.

Stěhování i kvůli novému pavilonu

Stávající záchranka se k obchvatu nepřesunula jen kvůli blízké dálnici, ale hlavně kvůli výstavbě nového pavilonu svitavské nemocnice v místech, kde je nyní stávající, relativně moderní základna. „Za normálních okolností bychom nejspíš k tomuto kroku nepřistoupili. V areálu Svitavské nemocnice chystáme stavbu nového lůžkového pavilonu, kde bychom do dvou měsíců mohli mít vybraného zhotovitele. V žádném jiném místě, než kde dnes stojí záchranka, nelze pavilon postavit,“ řekl k nutnosti přesunu hejtman Martin Netolický.

A novou záchrankou investice u obchvatu neskončí. Do zhruba čtyř let má ve stejné lokalitě vyrůst moderní areál nové hasičské zbrojnice. Stávající základna hasičů, která je nedaleko rybníka Rosnička, totiž nesplňuje důležitou podmínku dojezdové vzdálenosti k chystanému dálničnímu tunelu Dětřichov.

„Zatím není stoprocentně pokryté financování stavby, čekáme na změnu územního plánu města Svitavy. Pak budeme pokračovat v projektové dokumentaci. Potřebujeme, aby stanice stála do roku 2030, kdy má být dokončena dálnice,“ řekl generální ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.









