Bývalý náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) se stal ředitelem odboru podpory sportu Národní sportovní agentury (NSA). Jeho jméno a funkci uvádí organizační struktura agentury zveřejněná na jejím webu. Vyjádření Rychteckého ČTK zjišťuje.
Rychtecký působil jako náměstek ve vedení Pardubic 12 let. V posledním volebním období byl prvním náměstkem primátora a měl na starosti mimo jiné školství, sport a sociální politiku a městský rozpočet. V komunálních volbách vedl kandidátku uskupení Žijeme Pardubice, které po volbách zamířilo do opozice.
NSA existuje od roku 2019. Odbor podpory sportu v NSA zajišťuje mimo jiné dotační programy agentury. Ředitel odboru podpory sportu se podílí na přípravě rozpočtu agentury, dotačních programů a vyhodnocování dotací. Agentura vyhlásila výběrové řízení na ředitele odboru 16. října, žádosti přijímala do 26. října. Předpokládaný nástup byl ihned.
Rychtecký byl 23 let členem sociální demokracie, v níž zastával také funkci předsedy pardubické městské organizace. Ze strany vystoupil v červnu 2025 kvůli nesouhlasu s plánovanou spoluprací SOCDEM s hnutím Stačilo!. V komunálních volbách kandidoval od roku 2022 za uskupení Žijeme Pardubice.
Před vstupem do komunální politiky pracoval Rychtecký na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde působil jako vedoucí komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana a tiskový mluvčí kraje. Je absolventem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Po získání trenérské licence několik let trénoval basketbal. Sám dříve hrál za pardubickou Beksu.