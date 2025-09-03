Javor bude u pardubického nádraží dál dělat stín, projekt podzemních garáží padl

Milan Zlinský
  15:42aktualizováno  15:42
Aktivita ochránců přírody i tlak města zabral. Letitý javor před pardubickým nádražím k zemi nepůjde. Správa železnic upustila od záměru vybudovat pod nádražím podzemní garáže.

Ještě loni se zdálo, že masivní javor jasanolistý, který roky stojí vedle budovy hlavního nádraží v Pardubicích, podlehne tlaku motorových pil. Správa železnic coby majitel památkově chráněné budovy totiž chtěla v jeho místě vybudovat vjezd do plánovaných podzemních garáží.

Správa železnic chce v rámci přestavby budovy pardubického nádraží pokácet vzrostlý javor. (24. června 2024)
Když se projekt poprvé dostal na veřejnost, aktivisté se s kácením nesmířili a vyrazili do boje. Nyní mohou slavit. „Beru to jaké velké vítězství občanské společnosti. Dokázala na vedení radnice tak zatlačit, že se proti kácení také vymezilo. Myslím, že bez toho tlaku by to samotné radní vůbec nenapadlo. Zpráva nám samozřejmě udělala radost, jsme z ní nadšení,“ uvedl zastupitel Pardubic za Stranu zelených Robert Hrdina.

Pravda je, že ještě v listopadu se zdálo, že strom má svůj osud zpečetěn. Alespoň to vyplynulo ze slov starosty prvního obvodu Filipa Šťastného. „Vzhledem k tomu, že reálně hrozí, že v případě nepovolení kácení bude strom stejně zásadně poškozen při stavbě, ke které má investor stavební povolení, rozhodli jsme se k tomu přistoupit pragmaticky a podání našeho souhlasného stanoviska podmínit příspěvkem investora ve výši tří milionů,“ řekl tehdy Šťastný z ANO.

A právě ten samý politik byl nyní první, který zprávu o záchraně stromu pustil na veřejnost. Informace se nejdříve totiž objevila ve zpravodaji první městské části. „Investor upustil od původního plánu vybudovat podzemní parkoviště. Po mnoha jednáních města i městského obvodu s investorem došlo k úpravě projektu. Strom tak bude nadále zdobit okolí nádražní budovy,“ stojí ve zpravodaji.

Aktivisté dál bojují za záchranu javoru u nádraží, zlobí se na politiky

Zveřejnění dobré zprávy zaskočilo radní na magistrátu. Chtěli informaci pustit ven až ve společném prohlášení se Správou železnic. „Připravujeme k této věci tiskovou zprávu, ale už nyní mohu potvrdit, že strom u nádraží zůstane. Myslím, že nakonec zvítězil zdravý rozum a Správa železnic od plánu na stavbu parkoviště odstoupila. Parkování budovy bude státní firma řešit jinak na svých pozemcích,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Právě ona byla přitom na začátku kauzy hlavním cílem aktivistů. Ti ji měli za zlé, že se kácení stromu vedení města ihned nepostavilo.

„Chtěli jsme, aby investor hledal jiné technické řešení, například vjezd do parkoviště z jiné strany budovy. Ostatně tak to schválili i radní. Jenže odbor majetku a investic, který s investorem podepisoval smlouvu, tuto podmínku do smlouvy nedal. A prošlo to. Zda to byl omyl a nepořádek, nebo něčí úmysl, samozřejmě nevíme,“ řekla například Olga Kudrnová, aktivistka z organizace Chráníme stromy, která byla ve věci hodně aktivní.

V celé oblasti se přitom v posledních letech kácí poměrně často. Hodně stromů padlo hned přes ulici, kde se na místě bývalého lihovaru staví obří nákupní centrum Pernerka. Ostatně aktivisté proti likvidaci stromů demonstrovali i během slavnostního poklepání na základní kámen masivní stavby. „Více myslet, méně kácet,“ křičeli lidé na začátku dubna za plotem, který je odděloval od návštěvníků slavnostního zahájení stavby Galerie Pernerka.

Lidem s transparenty a černými vlajkami vadilo, že radní více nebojují o vzrostlé stromy v centru města. A že vlastně každý větší projekt začíná citelným kácením.

„Společnost Redstone, která chystá developerský projekt na sousedním pozemku, skácela šest asi padesátiletých lip. Jednalo se o zdravé a dlouhodobě perspektivní stromy. Zásadní otázka je, proč není zachování vzrostlých stromů základní podmínkou pro spolupráci s developery a proč si město nechalo své stromy pokácet,“ řekl Jiří Schmidt, iniciátor demonstrace, která se jinak obešla bez nějakých incidentů.

Nakonec tedy i díky změně postoje radních alespoň javor vedle nádražní budovy bude stát a v horkých dnech stínit dál. „Určitě je to dobře. Celé okolí nádraží se jen neustále zalévá betonem. Každý strom, který tam zůstane, je důležitý,“ dodal zastupitel Hrdina.

