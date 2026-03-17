Jeřáb pomáhá s instalací restaurovaných balkonů na pardubické radnici

V Pardubicích dnes začala instalace dvou balkonů na novorenesanční radnici, sejmutých kvůli špatnému stavu koncem loňského ledna. Restaurátorská firma balkony obnovila, pískovcové části nahradila replikami. S těžkými díly pomáhal restaurátorům autojeřáb. ČTK to řekl restaurátor Petr Rejman, který zakázku za 2,5 milionu korun pro město dělá.
Hlavní práce jsou naplánované do čtvrtka. V pondělí si restaurátoři přivezli kamenné části balkonů a stavěli lešení. Dnes začali s instalací. "Největší díly balkonů váží kolem 850 kilogramů, odlitky kolem 100 až 150 kilogramů. Je to odborný postup, že se to dává po dílech, kdyby se to instalovalo v kuse, hrozí rozestoupení konstrukce," řekl Rejman.
Při zvedání restaurátoři použili měkké úvazky, které díly chránily před poškozením. Při instalaci používali maltu, která je běžná při montáži sochařských či kamenických prvků, řekl Rejman.
Balkony byly ve špatném stavu, proto některé restaurátor nahradil replikami. Původní a obnovené jsou konzole a dekorativní prvky jako rozety a vejcovce. "Některé díly byly propraskané, musely se prolepit, proinjektovat, chybějící místa doplnit románským tmelem," řekl Rejman.
Výroba kopií byla podle Rejmana náročná. Na výrobu byl potřeba 25tunový blok pískovce. "Z toho jsme vyřezali oba dva ty balkony, takže jsou shodné materiálově i detailní kresbou, z toho mám velkou radost, že se to podařilo," řekl Rejman.
Získat velký kus pískovce není jednoduché, existuje velké riziko, že v kameni bude skrytá prasklina. Když se v polotovarech objeví vada, odborníci musí vzít nový blok a začít od začátku, řekl Rejman. "Těžko se tak velký blok shání, manipulace je s ním obtížná, takže je to vždycky riziko," řekl Rejman.
Balkony jsou z pískovce z kamenolomu Vyhnánov na Trutnovsku, který má lepší parametry než původní hořický pískovec. "Má čistě křemenné zrno pojené čistě křemenným pojivem, kdežto hořický pískovec je pojený navíc ještě vápenným a jílovým tmelem, což vytváří drobné nerovnosti, snižuje pevnost a zvyšuje citlivost na vlhkost," řekl Rejman.
Restaurátorské práce instalací nekončí, zakázku mají odborníci předat v polovině dubna. "Až v týdnu skončí instalace balkonů, v následujících týdnech po montážních pracích budou na místě pokračovat dokončovací zednické práce, zejména zapravení fasádní omítky v okolí balkonových prvků," řekla Ivana Dolanová z tiskového oddělení radnice.
Balkony jsou součástí novorenesanční radnice z roku 1894, kterou projektoval Jan Vejrych. Má čtyři křídla, stojí uprostřed severní strany náměstí na místě původní radnice z roku 1759. Dolní část zdobí hrubě opracované kvádry, vyšší patra sgrafita a ornamenty, na nichž se podílel výtvarník Mikoláš Aleš. Sochař Antonín Popp vytvořil na průčelí sochy osmi českých králů a alegorické postavy kladných vlastností.