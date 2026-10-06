Jevíčko otevřelo novou zubní kliniku téměř za 24 milionů korun, přijímá pacienty

Jevíčko na Svitavsku investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. ČTK to řekl starosta Dušan Pávek (Naše Jevíčko 2022).
"Před zhruba čtyřmi až pěti lety skončili v Jevíčku dva zubní lékaři a zůstal jediný, který už je také v důchodovém věku. Několik let jsme se snažili hledat lékaře a přemýšleli, jakým způsobem ho sem namotivovat," řekl starosta.
Město koupilo od soukromého vlastníka dům za 12,4 milionu korun. Dřív sloužil jako policejní stanice. Investor tam měl v plánu vybudovat ordinace lékařů. Radnice na úpravy vynaložila 11,4 milionu korun. Od Pardubického kraje získala milionovou dotaci.
"V objektu vznikly tři zubní ordinace, z nichž jedna je určena pro dentální hygienu a dvě pro zubní medicínu. Součástí centra je také samostatná zubní laboratoř a pracoviště s 3D rentgenem. Prostory zubnímu centru pronajímáme," řekl Pávek.
Kolaudace objektu byla na konci srpna. Zubní centrum pak získalo registraci zdravotnického zařízení a postupně zahajuje provoz. Podle starosty zároveň řeší smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
"Předchozí majitel budovy už byl v kontaktu se zubařem, který měl zájem v Jevíčku působit. My jsme na tato jednání navázali a domluvili jsme se, že tady otevře pobočku své brněnské kliniky. Teď už klinika postupně zahajuje provoz, objednávají se první pacienti a zároveň se řeší smlouvy se zdravotními pojišťovnami," dodal Pávek.