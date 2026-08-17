Jevíčko vybere v září studii pro obnovu rekreačního areálu Žlíbka

Město Jevíčko na Svitavsku chce obnovit volnočasový areál Žlíbka se sportovní halou a koupalištěm. Areál, který pochází z období první republiky, město koupilo v roce 2024 od TJ Sokol. Teď má k dispozici dvě architektonické studie, jednu z nich vybere na zářijovém zastupitelstvu a pak začne příprava projektové dokumentace. ČTK to řekl starosta Dušan Pávek (Naše Jevíčko).
"Sokol na to dával minimum prostředků a víceméně, pokud byly zdroje, dělal základní údržbu," řekl Pávek. Město koupilo areál před dvěma lety za 3,4 milionu korun, což byla v té době cena pozemků. Budovy si převzalo město po dohodě zdarma.
Největší problém má teď přírodní koupaliště, zhoršuje se v něm kvalita vody. Podle starosty je důvodem malý průtok Žlíbeckého potoka, který v suchém období téměř vysychá, voda v nádrži se proto málo obměňuje. Město má sice vedle vrt, ten ale není dost vydatný na průběžné doplňování vody. "Je to prvorepubliková plovárna z 30. let 20. století. Chtěli jsme zachovat tu prvorepublikovost. Je tam takový krásný dřevěný altánek, ještě původní," řekl starosta.
Zastupitele čeká v září rozhodnutí, kterou studii vyberou. "Jedna studie je střídmější a hodně respektuje stávající budovu sportovní haly, kde se počítá hlavně s její opravou. Druhá studie je stavebně náročnější, počítá s přístavbami a úpravami některých částí budovy a také s možností budoucího rozšíření areálu třeba o další sportoviště nebo kemp. Já se osobně přikláním k té jednodušší studii, protože byla realističtější," řekl Pávek.
Střídmější variantu dělalo studio Tamti Architekti. Studie navrhuje přeměnu koupaliště na přírodní biotop s biologickým čištěním vody bez chemie. Plánuje vyčištění nádrže, úpravu břehů, nové šatny, sprchy a toalety a obnovu historického dřevěného altánu. Modernizací by měla projít sportovní hala, která má dostat nové zateplení, střechu, vytápění a vzduchotechniku. Vzniknout mají nové šatny, posilovna, wellness a skladovací prostory. Upraveno by mělo být asfaltové hřiště, tenisové kurty a okolní zeleň. Studie počítá s bezbariérovým přístupem, novým mobiliářem a rozšířením parkovacích míst.